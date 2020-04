Les 5 actions préférées de Werner Wuyts

Werner Wuyts est gestionnaire de fonds chez Dierickx Leys. Ses cinq actions préférées sont Check Point Software, National Grid, Aena, Exor et Cofinimmo.

Werner Wuyts est responsable Etude et Analyse chez la banque privée anversoise Dierickx Leys. "Durant cette crise du coronavirus, nous misons sur les entreprises technologiques, de préférence si elles fonctionnent sur base d’abonnements, les entreprises dont les flux de trésorerie sont peu touchés par le nouvel environnement, les entreprises dont le cours de bourse a été exagérément pénalisé (comme dans le luxe), les entreprises qui se sont constitué des réserves et les actions immobilières qui se négocient aujourd’hui avec une décote excessive", explique-t-il.

Check Point Software

Check Point Software Technologies est une entreprise de logiciels et de matériel spécialisée dans la sécurisation des infrastructures informatiques des entreprises. Ces activités comprennent la sécurité des réseaux et des données, la cybersécurité mobile et les services connexes. L’entreprise est articulée autour de trois divisions: Software updates, Maintenance & Services (qui représente 44% du chiffre d’affaires), Subscriptions (28% du chiffre d’affaires) et enfin Products & Licenses (27% du chiffre d’affaires). Sur le plan géographique, le continent américain représente 47% du chiffre d’affaires, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique 36%, et l’Asie 17%.

National Grid

National Grid est propriétaire et exploitant du réseau de transport d’électricité et de gaz naturel au Royaume Uni. L’entreprise y gère également le réseau de distribution de gaz naturel et est active sur la côte est des Etats-Unis dans la production, le transport, la distribution et la livraison d’électricité. Elle jouit d’une position de monopole en Angleterre et au Pays de Galles, mais ces activités sont fortement régulées et le rendement qu’elle peut réaliser sur ses investissements est fixé par les pouvoirs publics. Le bénéfice d’exploitation se répartit comme suit: activités aux Etats-Unis (49,7%), transport d’électricité au Royaume Uni (27,1%), transport de gaz au Royaume Uni (9,3%), autres (13,9%).

Aena

Aena est une entreprise chargée de la gestion, du développement et de l’exploitation d’aéroports et de champs d’aviation en Espagne. L’Etat espagnol détient 51% de l’entreprise, plus grande société publique cotée au monde en nombre de passagers. Elle exploite 46 aéroports en Espagne et 16 à l’étranger, pour un total de 331 millions de passagers par an. Depuis son introduction en bourse en 2015, l’action a connu une hausse sensible puis a été fortement pénalisée par les mesures de quarantaine. Le monopole reste cependant maintenu. Lorsque la situation se normalisera, les passagers reviendront, même s’il faudra des années avant de retrouver le même niveau d’activité qu’en 2019.

Exor

Exor est le holding de la famille italienne Agnelli. Les quatre grandes participations du groupe sont FiatChrysler Automobiles, Ferrari, CNH Industrial et le réassureur PartnerRe. Pour ce dernier, Exor a conclu un accord de vente avec le français Covea. Exor percevra près de 9,5 milliards de dollars en numéraire, ce qui devrait porter sa trésorerie à près de 10 milliards d’euros. Au cours actuel, Exor est valorisé à 11,5 milliards d’euro. Nous évaluons la décote de l’action à environ 40%, ce que nous considérons comme exagéré si l’ont tient compte de la trésorerie actuelle et du palmarès de l’entreprise. Par ailleurs, le groupe dispose des moyens pour acquérir à bon prix une nouvelle activité de base.

Cofinimmo