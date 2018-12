Les 6 cygnes gris pour les marchés en 2019

Un "cygne gris" est un événement peu probable, mais pas inimaginable, susceptible d’avoir un impact positif ou négatif important sur le marché. Le risque politique colore les cygnes gris des spécialistes pour 2019.

Il y a un an, le commerce mondial se portait bien. Le président américain Donald Trump avait certes annoncé qu’il lancerait une guerre commerciale avec la Chine, mais fin 2017, le parti républicain avait plutôt opté pour une importante baisse d’impôts. Parmi les stratèges boursiers et les économistes, pratiquement personne n’imaginait que Trump lancerait une guerre commerciale en 2018. Car pourquoi détruire en partie l’impact positif des baisses d’impôts par un relèvement des barrières douanières?

En d’autres termes, la guerre commerciale était un "cygne gris", c’est-à-dire un événement peu probable, mais pas inimaginable, susceptible d’avoir un impact positif ou négatif important sur le marché.

"Trump n’a pas de véritable stratégie. Tout dépend de son humeur lorsqu’il se lève le matin." Matthias Matthijs Professeur d’économie politique

La situation boursière désastreuse qui a prévalu en 2018 s’explique en grande partie par l’arrivée de ce cygne. La guerre commerciale de Trump a tout de même eu lieu, avec un impact important sur les bénéfices des entreprises et sur l’économie mondiale. Ailleurs, l’instabilité politique – liée notamment à la crainte de l’arrivée d’un gouvernement de droite populiste en Italie et à la longue période de chaos provoquée par le Brexit – a également provoqué des fluctuations sur les marchés financiers.

Dans un monde aussi agité, les investisseurs n’ont rien à perdre en réfléchissant aux scénarios les plus extrêmes susceptibles de toucher leur portefeuille. En particulier parce qu’en 2019, les nerfs seront une fois de plus mis à rude épreuve sur les marchés financiers. Il y a un an, Matthias Matthijs, professeur d’économie politique sur le campus de Washington de la John Hopkins University, avait fait parler ses "espions" de la Maison-Blanche. Ils avaient indiqué que l’idée de lancer une guerre commerciale en 2018 démangeait littéralement Trump. Nous étions prévenus.

Nous avons à nouveau demandé à Matthijs d’identifier les cygnes gris auxquels il s’attend en 2019, notamment parce que le locataire de la Maison-Blanche demeure un facteur imprévisible. Nous avons également invité Koen Van de Maele, stratège en chef du gestionnaire de patrimoine Candriam, et Etienne de Callataÿ, fondateur du gestionnaire de patrimoine Orcadia et ancien économiste en chef de la Banque Degroof, à partager leur analyse. La maison de Bourse Nomura, qui identifie généralement les cygnes gris à l’aide d’arguments bien étayés, fait partie du panel, aux côtés de Saxo Bank et de ses prévisions réputées "insensées".

S’il existe un fil rouge, c’est bien le constat que les cygnes gris favorables sont plus nombreux que les années précédentes. Et que la mainmise de la politique ne disparaîtra pas pour autant.

1/ Les caprices de Trump

Tout commence une fois de plus avec Trump et sa guerre commerciale, le plus grand danger qui guette les marchés. Le récent "cessez-le-feu" avec la Chine – qui gèle temporairement les taxes douanières sur 200 milliards de dollars d’exportations chinoises vers les États-Unis – devrait donner suffisamment de temps pour parvenir à un accord.

Matthijs n’est cependant pas rassuré. Car s’il y a bien une chose qui l’inquiète cette année, c’est la façon "capricieuse" dont Trump aborde sa guerre commerciale. "Il n’y a pas de véritable stratégie. Tout dépend de son humeur lorsqu’il se lève le matin. Trump se considère comme un ‘deal maker’, mais son ‘deal’ typique consiste à tout casser pour ensuite recoller les morceaux. Par exemple, sa nouvelle version de l’ALENA avec le Canada et le Mexique n’est pas meilleure que l’originale, mais il la présente comme une victoire. Je m’attends donc à des périodes de turbulence dans les négociations commerciales avec la Chine et l’Union Européenne."

"Suite à leur victoire à la Chambre des Représentants, il est possible que les démocrates lancent une procédure d’impeachment contre Trump." Matthias Matthijs professeur d'économie politique

Dans le pire des cas, le conflit commercial fera rage, ce qui provoquera l’arrivée du principal cygne gris de Matthijs pour 2019: la destitution de Trump. "Suite à leur victoire à la Chambre des Représentants, il est possible que les démocrates lancent une procédure d’impeachment contre Trump, explique Matthijs. Il est probable qu’on n’y arrivera pas car il faut une majorité des deux tiers au Sénat, sauf si on dévoile l’existence d’une énorme conspiration, mais c’est sans tenir compte de l’amateurisme de la campagne de Trump."

"Les démocrates peuvent lancer toutes sortes de commissions d’enquêtes, y compris sur les contrats de la société de Trump avec la Russie. Et que fait un leader qui est attaqué dans son propre pays? Il fait diversion en cherchant des problèmes à l’étranger. Dans ce cas, la Chine et l’Europe – que Trump considère comme des concurrentes – sont des cibles parfaites. C’est dans son ADN de leur rendre la vie difficile. Un impeachment pourrait indirectement provoquer une nouvelle détérioration des relations commerciales. Ce serait mauvais pour les Bourses. Les relations au sein de l’OTAN pourraient aussi se retrouver sous pression."

De Callataÿ pointe également l’impeachment de Trump comme un cygne gris. "Dans un premier temps, ce serait perçu négativement et créerait de l’instabilité. Mais en optimiste invétéré, je pense que cela pourrait aussi être positif. Trump est lui-même une grande source d’incertitude, de la Corée du Nord au Mexique, en passant par la Chine. Il a sans doute raison de s’inquiéter de la montée en puissance de la Chine, mais son approche n’est pas la bonne."

2/ Le Brexit se déroule bien

Le Brexit n’est qu’un mauvais rêve qui disparaît dès que l’on ouvre les yeux. C’est en résumé le cygne gris le plus positif pour 2019. Tant Matthijs, Van de Maele que de Callataÿ n’excluent pas que le départ du Royaume-Uni de l’Union Européenne se fasse de manière ordonnée, voire même qu’il soit annulé.

"Il ne faudrait pas s’étonner dans un an que le Brexit n’ait finalement pas lieu", explique Van de Maele. Pour l’instant, la Première ministre Theresa May ne trouve plus de majorité au Parlement pour approuver le deal négocié avec l’Europe. C’est pourquoi nous devons craindre un départ chaotique sans deal, ce qui, d’après les estimations, coûterait 28.000 emplois et 1% de croissance à l’économie belge.

"Il ne faudrait pas s’étonner dans un an que le Brexit n’ait finalement pas lieu." Koen Van de Maele stratège en chef du gestionnaire de patrimoine Candriam

Mais c’est précisément cette menace de chaos qui pourrait pousser le Parlement britannique à tout faire pour éviter un "no deal" et à voter malgré tout en faveur de l’accord de May. "Peut-être le Brexit a-t-il encore besoin d’un petit coup de pouce de l’Europe – avec la promesse que les relations futures entre le Royaume-Uni et l’Europe pourront encore être discutées – mais je ne vois aucune solution alternative au deal. Cela mettrait fin à deux années d’incertitudes avec un impact positif sur la livre sterling et les Bourses européennes", explique Matthijs.

28.000 emplois C'est ce que coûterait un "no deal" en termes d'emplois en Belgique lors du Brexit.

Van de Maele va plus loin. "En organisant un nouveau référendum – qui donnerait aux électeurs le choix entre le deal actuel, un "no deal" (un Brexit dur), ou pas de Brexit – les Britanniques pourraient y renoncer sans perdre la face. Ce serait une sortie élégante, car le monde politique demanderait aux électeurs de se prononcer sur les aspects concrets de leur sortie de l’UE, et éviterait ainsi de se voir reprocher l’organisation d’un second référendum. Les citoyens ont aujourd’hui compris qu’un Brexit est plus complexe que ce qu’ils imaginaient. Le choix du retrait du Brexit donnerait un coup de pouce à la zone euro, à l’euro, et aux actions britanniques et européennes."

Mais Matthijs doute que le choix d’un "no Brexit" via un nouveau référendum soit positif pour l’Europe. "Même le camp du ‘remain’ ne croit pas vraiment au projet européen. Les Britanniques s’intéressent surtout aux échanges commerciaux. L’Europe se retrouverait donc à nouveau avec un membre qui bloque tout."

3/ Asservissement des banquiers centraux

Trump et le Brexit – et leur impact important sur les marchés – sont le produit de la montée du populisme au cours des dernières années. Van de Maele pointe une autre victime éventuelle: les banques centrales et leur chère indépendance. "Cette question est souvent passée sous silence, mais pourrait avoir d’énormes conséquences à moyen-long terme."

Les banques centrales sont de plus en plus critiquées par les chefs des gouvernements populistes et autoritaires du monde entier. "Aujourd’hui, il ne se passe pas un jour sans que Trump fustige la banque centrale américaine (Fed) qui, selon lui, doit cesser d’augmenter les taux. Ces attaques frontales sont du jamais vu au cours des dix dernières années", poursuit Van de Maele.

"En Turquie, le Président Recep Erdogan fait pression sur la banque centrale, et en Inde, le gouverneur de la banque centrale vient de démissionner." Ce départ a eu lieu après un clash avec le Premier ministre Narendra Modi, qui s’attendait à un assouplissement de la politique de la banque après les élections. L’indépendance des banques centrales est précisément le rempart contre les visions politiques à court terme qui risquent de provoquer un dérapage de l’inflation.

"Aujourd’hui, il ne se passe pas un jour sans que Trump fustige la banque centrale américaine (Fed) qui, selon lui, doit cesser d’augmenter les taux. Ces attaques frontales sont du jamais vu au cours des dix dernières années." Koen Van de Maele stratège en chef du gestionnaire de patrimoine Candriam

"Les populistes tirent à boulets rouges sur l’indépendance des banquiers centraux, au motif que leurs dirigeants n’ont pas été élus démocratiquement, poursuit Van de Maele. Ils estiment que la politique monétaire doit être contrôlée par le Parlement. Ce n’est rien moins qu’un changement de paradigme, qui pourrait avoir des conséquences énormes sur la stabilité des devises et sur l’inflation. Les crises financières naissent précisément lorsque des évidences niées pendant longtemps remontent tout d’un coup à la surface. Comme la croyance que les banques ne peuvent faire faillite, ce qui s’est révélé totalement faux il y a tout juste dix ans. Entre-temps, nous nous sommes habitués à l’idée que l’inflation et les devises étaient stables, mais les choses pourraient rapidement changer."

Van de Maele précise: "Avec ses nominations d’administrateurs de la Fed, Trump pourrait progressivement éroder son indépendance. À terme, cela pourrait aussi augmenter sa vulnérabilité face à la pression politique. Il est difficile de prédire quand elle arrivera à un point critique, mais je ne pense pas que cela se produira avant 2020 ou 2021. Si, suite à cette situation, les marchés anticipent une hausse de l’inflation, le marché obligataire pourrait subir une sévère correction. Une hausse corrective des taux par la Fed pourrait saper les actions." Chez Saxo Bank, on s’attend, dans la ligne des prévisions "insensées", à ce que Trump licencie dès l’an prochain le président de la Fed Jérôme Powell.

4/ La fin du populisme

Le cygne gris le plus porteur d’espoir serait la "fin du populisme" mise en avant par Nomura. Si Nomura a raison, les premiers dominos tomberont en Chine, dont le développement économique est une des principales causes de l’émergence du populisme dans les pays occidentaux, qui ont vu des milliers d’emplois d’ouvriers bien payés déménager vers la Chine et profiter à son économie dirigée d’une main de fer. Ce modèle autoritaire séduit ailleurs dans le monde, en particulier les populistes qui lui envient ce pouvoir.

Mais le modèle chinois commence à se fissurer, ce qui, selon Nomura, pourrait être un indicateur du déclin imminent du populisme ailleurs dans le monde. L’économie chinoise est sous pression à cause de la guerre commerciale et de la menace de la dette. Au sein du parti communiste et de l’élite du monde des affaires, la critique enfle sur le comportement du président Xi Jinping, qui s’attribue de plus en plus de pouvoir et qui se met à dos de plus en plus de pays à cause de ses discours sans ambiguïté sur à son ambition de domination mondiale.

"Cela montre comment le ralentissement de la croissance, la rébellion du secteur privé et quelques faux pas arrogants sur la scène internationale ailleurs dans le monde peuvent couper l’herbe sous le pied du populisme", poursuit Nomura. Trump a déjà perdu la majorité au Congrès, tandis que le camp du Brexit est désespérément divisé sur la façon de procéder.

5/ Un grand choc sur les marchés

Nomura pointe également le "grand choc" qui attend peut-être les marchés. La mèche pourrait s’allumer en différents endroits: les actions américaines toujours très chères, une crise de l’euro qui se propagerait depuis l’Italie, ou la montagne de dettes privées en Chine. En cas de choc, le cash et les devises sûres comme le yen pourraient offrir un refuge aux investisseurs.

"Avec ses nominations d’administrateurs de la Fed, Trump pourrait progressivement éroder son indépendance." Koen Van de Maele stratège en chef du gestionnaire de patrimoine Candriam

Saxo Bank a elle aussi mis quelques secousses à son agenda. La première serait le krach des obligations d’entreprises américaines plus risquées, après l’effondrement l’an prochain du conglomérat General Electric sous sa montagne de dettes de plus de 100 milliards de dollars. Une hausse soudaine des taux devrait doubler les coûts de financement d’entreprises comme Netflix (services de streaming). Le deuxième krach attendu serait celui du marché immobilier australien, qui depuis la crise financière – et contrairement à de nombreux pays – n’a pas connu de baisse des prix. Comme le marché belge, soit dit en passant.

6/ Annulation de dettes

Nous terminons par un cadeau de Noël pour les gouvernements et les contribuables: une remise partielle des dettes souveraines. Cela peut sembler improbable, mais d’après Saxo Bank, l’annulation de dettes a joué un rôle important dans la résolution de crises financières dans le passé. La crise précédente a obligé de nombreux gouvernements occidentaux à accroître leur endettement, tandis que la Banque centrale européenne, avec ses taux zéro, ne dispose quasiment plus de munitions pour faire face à une prochaine récession. Une annulation partielle des dettes pourrait donner de l’oxygène aux gouvernements.

"Vu le rachat massif de dettes souveraines par la BCE dans le cadre de sa politique de soutien, nous nous trouvons déjà de facto dans cette situation." Etienne de Callataÿ fondateur du gestionnaire de patrimoine Orcadia

De Callataÿ n’exclut pas ce scénario mais ne l’attend pas en 2019. "Vu le rachat massif de dettes souveraines par la BCE dans le cadre de sa politique de soutien, nous nous trouvons déjà de facto dans cette situation", estime-t-il. C’est encore plus vrai si la Banque centrale conserve éternellement ces dettes sur son bilan voire même les fait disparaître.