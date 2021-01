"Les Bidenomics vont permettre le rebond de l'économie"

Le Belgo-américain Gregory Daco, "chief US economist" du bureau d’analyse Oxford Economics à New York, prévoit 5,5 à 6% de croissance américaine en 2021.

La politique économique et fiscale de Joe Biden (les "Bidenomics") et la politique monétaire accommodante de la banque centrale américaine devraient permettre un rebond important de la croissance US en 2021. Gregory Daco, le chef économiste US du bureau d’analyse Oxford Economics à New York, se veut optimiste. Cet économiste, né à Bruxelles en 1984, a fait ses études à l'UCLouvain et à la Boston University. Il est aujourd'hui régulièrement cité dans les médias américains (Wall Street Journal, CNBC...).