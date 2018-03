Les Bourses dans un épais brouillard

Que vaut encore le discours optimiste du nouveau président de la Banque centrale américaine (Fed) sur l’économie américaine, quand deux jours plus tard le Président des Etats-Unis annonce vouloir taxer les importations d’acier de 25% et de l’aluminium de 10% ? Le brouillard s’est répandu comme une traînée de poudre sur l’ensemble des marchés financiers de la planète. De Wall Street aux places asiatiques, en passant par celles d’Europe.

C’est l’annonce deux jours plus tard par Donald Trump d’une augmentation des droits de douane pour l’acier et l’aluminium, que les marchés ont plus nettement basculé dans un trend dépressif.

Mais c’est l’annonce deux jours plus tard par Donald Trump d’une augmentation des droits de douane pour l’acier et l’aluminium, que les marchés ont plus nettement basculé dans un trend dépressif. Ils ont alors accumulé des pertes avoisinant les 3-4% en 2 jours. Du coup, l’indice Dow Jones de la Bourse de New York a porté son repli à 3,5% sur la semaine, à 24.429 points (à vendredi 18h). En Europe, l’indice Stoxx 600 a, lui, reculé de 3,68% à 367,13 points. Déjà que cet indice avait eu beaucoup de mal à remonter la pente depuis la correction des marchés il y a un mois. Le voilà de retour à ses plus bas niveaux de l’année.