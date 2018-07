Les Bourses en Europe satisfaites des résultats

La saison des annonces pour le 2e trimestre bat son plein. Bien sûr, il y a des déceptions. Mais globalement, les investisseurs accordent leur satisfecit à ceux qui dirigent les sociétés.

Une saison d’annonces de résultats de société est toujours une période assez suivie par les marchés. Cela permet aux actionnaires de se faire une petite idée sur la santé des affaires que les entreprises réalisent. Celle qui vient de démarrer en Europe risque fort de l’être davantage que précédemment. Une série de facteurs défavorables, s’ils ne se sont pas encore concrétisés, pointent à l’horizon des marchés boursiers, et constituent de sérieuses menaces sur la profitabilité des affaires réalisées. L’approche de la date butoir pour le Brexit, la montée des mouvements populistes, les relèvements des droits de douane sur une série de produits importés aux Etats-Unis, les variations parfois fortes des devises internationales, la remontée des prix du pétrole, et on en passe, sont quelques-uns de ces éléments à risque.

À passer rapidement en revue les performances réalisées par les principales Bourses dans le monde depuis le début de cette année, les dégâts occasionnés par ces risques semblent jusqu’à présent limités. Voire maîtrisés. Avec un recul de 13% de la Bourse de Shanghai, les sociétés chinoises apparaissent comme étant les plus vulnérables à ces risques. Il est vrai qu’elles sont pour le moment les plus visées au monde par les sanctions du président américain Donald Trump.

Le secteur des entreprises actives dans l’énergie comptera pour 2/3 dans la croissance attendue de 7,5% pour les bénéfices des sociétés liées au Stoxx 600.

Viennent ensuite celles cotées à la Bourse de Francfort (-0,4%), alors que l’indice Stoxx qui suit les 600 principales entreprises en Europe gagne 2,7%. La hausse de 3,3% de la Bourse de New York n’a pour sa part pas grand-chose de surprenant. L’économie américaine est censée être la principale bénéficiaire des coups de gueule de Donald Trump.

Croissance attendue de 7,5%

Depuis une bonne dizaine de jours maintenant, les annonces de résultats de société pour le 2e trimestre de cette année se succèdent à un rythme assez soutenu.

Pris dans leur ensemble, les résultats du 2e trimestre que les entreprises européennes soumettront à leurs actionnaires devraient être de bonne facture. Certes, celle-ci ne sera pas aussi enthousiasmante qu’à Wall Street. Sur la place américaine, les analystes tablent sur une hausse de 20% en moyenne des bénéfices pour les entreprises du S&P 500 par rapport à ceux enregistrés au cours de la période correspondante de 2017. Chez nous, la croissance des bénéfices devrait être contenue à 7,5%, selon des données concoctées par les analystes de Bloomberg Intelligence (BI).

Cette prévision, si elle se concrétise, constituera malgré tout une belle performance. Exceptés ceux des sociétés télécoms et des "utilities", pour lesquels les résultats finaux sont attendus plutôt en repli, tous les secteurs devraient faire part de profits en progression. Petit bémol toutefois, c’est surtout celui des entreprises actives dans l’énergie (pétrole et gaz) qui permettra d’atteindre la barre des 7,5%. Il comptera pour 2/3 de cette croissance attendue. Ce secteur sera suivi beaucoup plus loin par ceux des sociétés dites technologiques, des biens de consommation et des ressources de base.

Brent dopant et euro plus faible

Le secteur de l’énergie est donc bien parti pour squatter le haut du podium lors de l’actuelle saison des annonces de résultats. Il doit ce statut à l’envolée des prix des produits pétroliers. Entre le 2e trimestre de 2017 et celui de cette année, le prix moyen du baril de Brent a rebondi de 48% à 75,1 dollars. Le rebond des cours du brut a ainsi redonné du tonus aux résultats dans ce compartiment des cotes européennes.

Il ne nous étonne pas que, soit dit en passant, du fait de l’importante activité de la Norvège dans le pétrole, la Bourse d’Oslo compte parmi les plus performantes d’Europe depuis janvier. Son indice OBX affiche une hausse de 10,6%.

Pour peu que les sociétés revoyaient à la hausse leurs objectifs pour le restant de l’année, leurs actions faisaient des étincelles sur les marchés boursiers.

Pour revenir à nos prévisions bénéficiaires, si l’on devait ne pas prendre en compte ce secteur dans la croissance des profits des sociétés du Stoxx 600, la hausse des bénéfices reviendrait à un niveau beaucoup plus modeste. Elle serait seulement de 3,1%, selon les analystes de Deutsche Bank, qui tablent sur une croissance globale de 8,2%.

Parmi les autres facteurs censés avoir contribué à la hausse des résultats, il y a bien entendu la croissance soutenue des économies dans le monde. Mais aussi le revirement à la baisse de la monnaie européenne contre le dollar, notamment depuis le début du mois d’avril. De 1,24 dollar au début du mois d’avril, l’euro est redescendu jusqu’à 1,168 dollar à la fin juin.

Réaction en Bourse

Quelque 200 sociétés du Stoxx 600 ont communiqué à ce jour leur bilan pour le 2e trimestre. Si la réaction sur les marchés boursiers est loin d’être euphorique, il reste que la performance de l’indice Stoxx 600 depuis le début de la saison des annonces est positive. L’indice monte de 2,5%. Bien que discrète, cette hausse rassure néanmoins. Car elle donne à penser que les investisseurs sont enclins à accorder leur satisfecit aux responsables de la gestion des affaires des entreprises.

Cela dit, la performance du Stoxx 600 ne manque pas non plus de faire de l’ombre à de substantielles variations de cours subies par bon nombre d’actions de sociétés après leur publication. À la baisse comme à la hausse. Et cela sans distinction sectorielle.

À la baisse, on l’imagine, quand les sociétés n’ont pas répondu aux attentes des analystes. Comme Deutsche Bank , Skanska (construction non résidentielle) , Kemira (chimie) , Valora (pharma) et Boliden (sidérurgie) entre autres. La chute de l’action a été d’autant plus sévère – parfois jusqu’à moins 20%! – si, par malheur, la société s’était risquée à abaisser ses objectifs pour le restant de son exercice fiscal. Cela été le cas de Bekaert , Valeo (équipementier automobile) , Nokia (équipementier réseaux mobiles) , Stora Enso (papetier) et Beazley (assurance) , pour ne citer que ces quelques exemples.

Les feux de forêt contraignent le papetier finlandais Stora Enso à s’approvisionner dans des pays lointains. Dont coût: des millions d’euros.

À l’inverse, des chiffres plus élevés qu’attendu, surtout lorsqu’ils étaient accompagnés d’objectifs futurs revus à la hausse, ont très souvent été suivis par une progression, sensible dans certains cas, des cours des actions. Cela a été le cas d’Ericsson (équipementier réseaux mobiles) , Peugeot , Edenred , AMS (puces) , Seb (appareils ménagers) , Lonza (pharma), Nestlé , AstraZeneca (pharma) , Orange Belgium , Airbus , Orion Oyj (pharma) et UCB pour ne citer que ces exemples.

Malgré la publication de résultats en très nette progression dans ce secteur, les actions pétrolières ont mollement réagi sur les marchés boursiers. Une réaction que l’on attribue à l’idée que les prix du pétrole pourraient, au moins momentanément, mettre un terme à leur ascension, ainsi qu’aux interrogations des investisseurs sur le renouvellement des réserves de pétrole des majors.

Les résultats record dévoilés par le secteur du luxe n’ont pas davantage eu d’effets dopant sur les actions des groupes concernés. La baisse de la Bourse chinoise en est en partie responsable. Elle fait en effet craindre un recul des dépenses de consommation en Chine et, par un effet de ricochet, un essoufflement de la croissance des ventes pour des groupes comme LVMH , L’Oréal et Kering .

Pour les mois à venir

Indépendamment des chiffres que les sociétés auront communiqués, il sera intéressant de suivre ce qu’elles feront comme commentaire sur l’évolution des affaires dans les mois à venir. Et surtout dans quelle mesure elles pourraient être affectées sur le plan des résultats par les incertitudes prévalant actuellement au niveau du commerce mondial. Ce risque peut conduire à la révision en baisse des attentes de croissance des profits dans les prochains mois.

Pour l’heure, sans être déjà impacté par une éventuelle hausse des tarifs douaniers américains – "momentanément reportée", disent certains, suite à la récente visite de Jean-Claude Juncker à Washington –, le secteur automobile, allemand essentiellement, a déjà fait part de ses craintes sur le sujet. "Personne ne sait pour autant quel sera l’impact de la guerre commerciale et des différentes difficultés auxquelles nous aurons à faire face au second semestre et je pense qu’il est important de ne pas survendre la croissance attendue sur la période à venir", déclarait il y a huit jours Patrick Koller, directeur général de l’équipementier automobile français Faurecia , en marge de la publication de ses résultats. Malgré les excellents chiffres qui en étaient ressortis, ces résultats avaient été suivis par une chute de 7,36% de l’action!

Dans les autres secteurs, on n’est pas plus loquace sur la chose. Parmi les quelques sociétés à avoir fait allusion à ce sujet, le biopharmacien suisse Lonza vient d’affirmer que "les tarifs douaniers américains n’affecteront pas significativement ses résultats". De son côté, Electrolux évalue leur coût à 10 millions de dollars.

Le dernier mot à Randstad

Fort probablement, les facteurs qui ont pesé sur les résultats ces derniers mois impacteront encore ceux à venir. Comme la volatilité des cours de change. Renault a compté parmi ceux qui se sont plaints de la chute de plusieurs devises, comme le peso argentin, le réal brésilien et le rouble. La hausse des prix des matières premières a été épinglée à plusieurs reprises aussi. Par Renault, Peugeot, Electrolux , et AB InBev , entre autres. Chez Renault, la hausse des prix des matières premières (acier) a amputé la marge opérationnelle du groupe (1,9 milliard d’euros) de 192 millions et les variations de change lui ont coûté 368 millions au 1er semestre. Les changes ont par contre dopé les résultats de 36 millions d’euros chez Randstad .

L’Iran constitue un autre sujet d’inquiétude pour certaines sociétés. Après Total et Peugeot, Renault est en passe de réduire ses activités dans ce pays, qui devrait se voir imposer un nouvel embargo. Enfin, le changement climatique s’est également invité dans les prévisions de certains patrons. Celui du groupe papetier finlandais Stora Enso a indiqué que "le risque d’incendie de forêt menace l’approvisionnement en bois et oblige les producteurs à s’approvisionner ailleurs, dans des pays aussi lointains que l’Irlande et la Pologne". Stora Enso évalue que cela aura un impact négatif d’environ 10 millions d’euros au 3e trimestre.