Les Bourses finissent le mois de novembre en beauté

Les Bourses européennes ont terminé sur une hausse hebdomadaire. L’humeur sur les marchés a été de nouveau déterminée par les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

La semaine a été marquée également par la fermeture de Wall Street jeudi pour cause de fête de Thanksgiving . Les Bourses américaines ont clôturé ce vendredi anticipativement. Toutefois, mercredi dernier, les Bourses américaines ont touché un nouveau sommet historique.

Le Stoxx 600 a pris 0,94% sur la semaine, et le Bel 20 a gagné 0,76%. Sur le mois écoulé, le Stoxx 600 s’est adjugé une hausse de 2,36% et le Bel 20 de 3,83%. Les investisseurs ont aussi retenu les bons chiffres de la croissance économique mondiale et la politique toujours accommodante des banques centrales.