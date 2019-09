Les Bourses font preuve d'une surprenante résistance

Le mouvement haussier s’est essoufflé sur les marchés boursiers au cours des cinq dernières journées. Quoi de plus normal finalement après plusieurs semaines de hausse d’affilée.

Dans ces conditions, on peut fort bien comprendre qu’un certain nombre d’investisseurs soient tentés de prendre des bénéfices. D’autant que la séance de vendredi était celle dite des "quatre sorcières", c’est-à-dire marquée par l’arrivée à échéance d’une série d’options et de contrats à terme sur les marchés américains. Pour cette raison, cette journée s’achève généralement sur une note mitigée, voire baissière.