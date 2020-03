Les Bourses inconsolables après les mesures exceptionnelles prises par la Fed

Après la BCE, la Fed a sorti à son tour son bazooka. Sans pour autant réussir à impressionner les marchés.

Cinq jours après la batterie de mesures exceptionnelles adoptées par la Banque centrale européenne pour contrer les effets négatifs de la crise sanitaire, la Réserve fédérale américaine (Fed) a, à son tour, annoncé une deuxième vague massive d’initiatives pour soutenir son économie qui tourne de plus en plus au ralenti. Parmi ces mesures, la Fed prévoit l’achat pour un montant illimité d’obligations destiné à maintenir à de bas niveaux les coûts d’emprunts et elle mettrait en place des programmes pour garantir les flux de crédit aux entreprises, aux gouvernements des États et collectivités locales.

Ces mesures radicales soulignent l’ampleur des perturbations causées par l’épidémie de coronavirus qui met de plus en plus la pression sur des millions de ménages et d’entreprises. Dans son communiqué, la Fed affirme "s’engager à utiliser sa gamme complète d’outils pour soutenir les ménages, les entreprises, et l’économie américaine dans son ensemble". Elle précise qu’un nouveau dispositif dénommé Main Street Business Lending Program, visant à augmenter les prêts aux petites et moyennes entreprises, sera annoncé prochainement, a ajouté la Fed.

Fait sans précédent

L’intervention sur le marché des obligations de sociétés constitue une étape sans précédent pour la Fed. Cela dit, les nouvelles facilités de crédit accordées par la Fed imposent des limites aux paiements des dividendes et aux rachats d’actions pour les entreprises qui auraient besoin de reporter les paiements d’intérêts.

Ces annonces suivent celles dévoilées, également par surprise, il y a huit jours et qui prévoient notamment l’achat par la Fed d’au moins 500 milliards de dollars de bons du Trésor américain. En même temps, la Fed avait décidé de ramener à 0%-0,25% la fourchette de son taux directeur.

Le Dow Jones sous les 19.000

Les annonces de la Fed n'ont toutefois pas suffi pour que Wall Street qui a ouvert en baisse reprenne. De son côté, le dollar, qui était en forme la semaine passée, a cette fois cédé du terrain par rapport aux grandes devises. La monnaie européenne a ainsi gagné 1,23% à 1,0819 dollar.

"Le taux de chômage aux Etats-Unis risque de monter à 30% au deuxième trimestre, tandis que la croissance économique pourrait reculer jusqu’à 50%..." James Bullard Président de la Fed de Saint-Louis

Les innombrables mesures prises ces dernières semaines par les responsables monétaires et nombre de gouvernements n’arrivent décidément pas à stopper durablement l’hémorragie des cours sur les marchés boursiers. Il est vrai que toutes ces mesures n’ont pas vocation à faire remonter les Bourses. Mais avant tout à assurer des liquidités dans les principales économies de la planète et à éviter de la sorte des faillites en cascade.