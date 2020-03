Les Bourses ont perdu leurs points de repère

Et voilà les marchés à présent gavés de milliards de dollars et d’euros. Banquiers centraux et responsables politiques d’un peu partout dans le monde n’y ont pas été de main morte. Ils promettent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contrer les effets négatifs de la crise sanitaire.

Les bourses ont apprécié. Leurs principaux indices ont repris de la hauteur. Et avec quel panache! Entre lundi et jeudi, l’indice Dow Jones enregistrait un rebond depuis son point le plus bas depuis le début de la crise de 23,9%! Il ne s’agit ni plus ni moins de sa meilleure performance en quatre jours depuis 1931. La baisse observée vendredi a cependant écorné cette avance. Elle l’a ramené à 14% à 21.859 pour l’ensemble de la semaine.