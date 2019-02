Les Bourses se préparent-elles à des prises de bénéfice?

Si les prises de bénéfice devaient effectivement dominer les transactions dans les prochaines semaines, il n’y a cependant pas lieu de s’alarmer. Cela, dans la mesure où les valorisations restent à des niveaux tout à fait acceptables. À la clôture de la saison des annonces de résultats de sociétés pour le premier trimestre à la Bourse de New York, les actions du Dow Jones se traitent à 16,5 fois les bénéfices engrangés ces douze derniers mois. Ce ratio est de 18 pour celles du S&P 500 et de 16,6 pour celles du Stoxx 600 paneuropéen. Mieux encore, pour les actions du Bel 20 , il descend à 14,4, selon des données compilées par Bloomberg.

En plus de cet élément technique rassurant, on ajoutera qu’à la saison des publications de résultats, succédera bientôt celle des versements des dividendes aux actionnaires…

Les résultats de sociétés, et après?

Pour revenir au risque de dégagements bénéficiaires à venir, plusieurs facteurs permettent de l’envisager. Pour commencer, bien entendu, la hausse de plus de 10% des marchés depuis le début de cette année. Cette performance pourrait rencontrer quelques difficultés à se confirmer dans l’immédiat dans la mesure où un certain nombre d’éléments qui l’ont soutenue jusqu’ici disparaissent les uns après les autres de l’horizon boursier.

On épinglera essentiellement les résultats de sociétés dont la saison des annonces vient de s’achever à Wall Street, et n’est plus très loin de l’être de côté ci de l’Atlantique. La perspective de parvenir à un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine pourrait prendre le relais pour soutenir les marchés. Mais pour certains stratégistes, les cours des actions la prennent déjà suffisamment en compte.