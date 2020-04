Les ETF durables, très prisés par les investisseurs

Durant la période de forte turbulence sur les marchés en mars, quelques produits d’investissement ont été très prisés par les investisseurs. Chez la firme d’investissement Blackrock, Charles Symons, directeur de Blackrock et responsable de Ishares pour la Belgique et le Luxembourg, a constaté que les ETF (fonds indiciels, cotés en Bourses) labellisés durables ont connu des flux d’achat importants. "On a vu durant la crise que nos clients n’ont pas dérisqué leurs produits ISR. Ceux-ci ont connu une demande positive continue ", indique-t-il. "On a vu aussi une grande partie de nos clients se repositionner sur le SRI. La tendance est très forte. Des clients ont revendu leurs titres il y a un mois et se sont repositionnés récemment en SR (...) Des clients ont voulu dérisquer leur portefeuille en se tournant non pas vers les marchés obligataires, mais vers les actions SRI, qui sont plus défensives." Depuis le début de l’année, les flux européens vers les ETF SRI ont collecté 7,6 milliards de dollars, dont 50% pour IShares. Le montant a doublé par rapport à 2019 sur la même période.

Des meilleures performances

Des turbulences obligataires

Du côté obligataire, Charles Symons observe que le marché en mars a connu de grosses dislocations avant que n’interviennent les banques centrales et américaines: "Des clients ont voulu acheter des obligations individuelles blue chip et du fait de manque de liquidité, ils n’ont pas eu de bid et de ask en mars (...) Sur nos produits Liquid (Ishares Corporate Bonds), plus de la moitié des obligations ont connu entre 0 et 5 transactions par jour en mars." Mais les ETF en obligations ont connu une augmentation des volumes de transactions de l’ordre de 3 à 5 fois. "Les ETF ont été utilisés comme outil pour accéder aux liquidités, pour pouvoir acheter et vendre du papier", explique-t-il. Avant de poursuivre: "Certaines transactions enregistrées sur nos ETF obligataires ont dépassé le milliard de dollars (...) Toute une partie des ordres s’est effectuée sur le marché secondaire où il y avait un bid/ask, là où il y avait quatre fois plus de volumes que sur le marché primaire."