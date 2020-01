Les ETF investis en obligations gagnent en popularité

Le marché des ETF représente aujourd'hui près de 6.300 milliards de dollars et sa croissance semble inarrêtable. Mais quelle stratégie adopter en cas de retour de la volatilité? Les gestionnaires de fonds privilégieraient alors les ETF investis en obligations (d'État ou d'entreprise).

"En cas de turbulences sur les marchés financiers, achetez de la dette." Tel est le principal conseil donné par les investisseurs passifs - c'est-à-dire ceux qui investissent via des fonds négociés en bourse (exchange trade funds ou ETF en anglais) - pour la seconde année consécutive. Selon une enquête de la banque privée américaine Brown Brothers Harriman (BBH) et du site ETF.com, 20% des 300 investisseurs institutionnels et gestionnaires de fonds interrogés recommandent de se tourner vers les ETF investis en titres à revenu fixe, en particulier ceux investis en obligations d'État.