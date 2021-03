Les États-Unis font travailler la Banque centrale européenne

La relance économique américaine provoque une hausse des taux US, un phénomène qui se répercute sur les taux européens. Or, la BCE doit éviter cette tension.

Mardi, les investisseurs ont gardé leur sang-froid. Les taux d'intérêt ont légèrement baissé des deux côtés de l'Atlantique. Mais "si on tient compte de l'énorme taille des émissions d'obligations US, le Trésor américain pourrait se voir obligé de payer des taux plus élevés pour attirer les investisseurs", avertit Frank Vranken, chef stratégiste chez Puilaetco. Quand un pays est plus endetté, les investisseurs exigent des intérêts plus élevés en contrepartie du risque supplémentaire pris en lui prêtant de l'argent.