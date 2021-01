Les IPO à surveiller cette année

L'année 2021 promet une salve de nouvelles sociétés en bourse aux États-Unis et en Europe. Outre-Atlantique, l'introduction en bourse de la plateforme de négociation de cryptomonnaies Coinbase est attendue pour le premier semestre. Celle-ci retient l'attention car le bitcoin vient de dépasser la barre des 35.000 dollars et que la société d'extraction de bitcoins Bit Digital a flambé de plus de 2.100% en 2021. Coinbase s'est positionnée comme l'une des plus grandes plateformes de négociation de cryptomonnaies, avec 35 millions d'utilisateurs, aussi bien particuliers que institutionnels. La société a aussi fait appel à Visa pour pouvoir proposer à ses utilisateurs une carte de crédit permettant de payer en cryptomonnaies.