Les Spac, ces coquilles vides qui catapultent le Nasdaq au sommet

Un Spac, késako? C'est l'acronyme de " Special Purpose Acquisition Company ". Autrement dit, il s'agit d'une société cotée en bourse qui n'a pas d'activités opérationnelles . Son unique but est de racheter d'autres entreprises . Le but est d'accélérer la croissance d'une potentielle pépite ou de revoir fondamentalement les activités d'un virtuose qui s'ignore pour les mener ensuite sur les marchés financiers.

Apparues aux États-Unis à la fin du siècle dernier, ces sociétés connaissent actuellement sur les marchés US un véritable engouement de la part du public.

Les Spac ont gonflé de plus de 25 milliards de dollars en 2020, soit plus de 20% de toutes les introductions en bourse aux États-Unis. Et "la tendance ne fait que s’accélérer", constate Frank Vranken.