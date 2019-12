Les actions de la zone euro de plus en plus plébiscitées par les gérants de fonds

Les actions restent le premier choix d’investissement des gestionnaires de fonds mondiaux, selon la traditionnelle enquête mensuelle de Bank of America.

Surprenant après une hausse de plus de 20% des principaux indices boursiers dans le monde ces douze derniers mois? Pas vraiment. Voilà que les gestionnaires de fonds sont encore plus nombreux qu’il y a un mois à se tourner vers les actions.

Jamais le sentiment du marché n’avait été aussi haussier depuis le mois d’avril 2018, observent les responsables de la traditionnelle enquête mensuelle de Bank of America. Celle-ci a été réalisée entre les 6 et 12 décembre derniers. 197 gestionnaires de fonds du monde entier ont participé à cette enquête.

Dans cet environnement, l’indicateur Bull & Bear de la banque américaine est encore monté. Il est passé de 5,4 à 5,6 entre novembre et décembre. L’indicateur Bull & Bear est un baromètre établi par Bank of America. Il utilise les flux de fonds, les données de positionnement et les données techniques du marché, pour quantifier le sentiment des investisseurs. L’indicateur est haussier lorsqu’il atteint le niveau 10 et baissier quand il tombe vers zéro.

Adieu les craintes de récession

Comment justifier cette nouvelle poussée d’optimisme des professionnels de la gestion financière? Elle fait suite aux estimations de croissance des économies, ainsi que des bénéfices de sociétés revues à la hausse par les analystes. Pour la première fois depuis août 2018, elles sont même redevenues positives. Les attentes de croissance des profits mondiaux (+ 6% par action anticipés) ont progressé de 23 points de pourcentage (pdp), pour atteindre un solde net de 14% des sondés.

La hausse des taux obligataires qu’anticipent les gestionnaires, pourrait susciter de la volatilité sur les marchés d’actions en 2020.

Parallèlement à ces attentes, les craintes de récession se sont sensiblement dissipées. Pour autant, on ne prévoit que les indices manufacturiers tels que l’ISM aux Etats-Unis reviendront à leurs récents plus hauts.

Retenue boursière

L’amélioration du sentiment des gestionnaires semble de bonne augure pour les marchés financiers. Elle donne à penser que les bourses poursuivront leur ascension dans les prochains mois. Sur ce point cependant, les gestionnaires font preuve d’une certaine retenue. En moyenne, ils voient l’indice S & P 500 de la Bourse de New York achever sa course haussière quelque part autour de 3.322 points. Ce qui, par rapport au niveau de clôture de lundi, laisse entrevoir une hausse supplémentaire de 3,8% à peine. Dans l’enquête d’il y a un an, cet objectif était de 3.022 points. Cela dit, 37% des gérants qui ont participé au sondage n’écartent pas une hausse jusqu’à 3.500 points.

Du côté du marché des obligations, un peu plus de la moitié des sondés estiment que le rendement du bon du Trésor américain pourrait remonter et évoluer entre 2,5% et 3%, contre 1,86% à l’heure actuelle. Cette perspective est susceptible de déclencher de la volatilité sur les actifs à risque avancent les gestionnaires, comme en 2018 quand ce rendement était monté jusqu’à 3%.

Au registre des principaux risques les plus craints par les professionnels de la gestion de fonds, la guerre commerciale est la plus souvent citée (33%), devant les incertitudes liées aux élections présidentielles américaines de novembre 2020 (22%) et un dégonflement de la bulle obligataire (19%).

Allocation géographique

À la question portant sur la zone à privilégier, Wall Street perd de sa popularité au profit de marchés boursiers à "bêta plus élevé" (plus volatile). Les bourses de la zone euro sont pour leur part surpondérées par un nombre croissant de gestionnaires (24%). Sur ces dernières places, le secteur des actions de la technologie reste celui qui est le plus surpondéré. Il est suivi de ceux de l’assurance, des soins de santé et des services financiers. À l’inverse, les secteurs des médias, de la chimie et des matières premières sont sous-pondérés.

Quant aux secteurs jugés sous-évalués en Europe, relevons ceux des banques, des compagnies pétrolières et de l’automobile. Les actions de l’agroalimentaire, l’immobilier et la technologie sont plutôt considérés comme chères.