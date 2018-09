Les actions émergentes sur le trône pour 5 ans

À plus court terme, les spécialistes de Robeco estiment toutefois que les risques sont faibles, en raison d’un niveau d’activité économique qui reste favorablement orienté dans la plupart des grandes économies mondiales. La croissance attendue pour les marchés des pays développés est attendue autour de 4% par an pour la période 2019-2023.

Les USA incontournables

De leur côté, les marchés émergents devraient continuer à surperformer. Les Bourses émergentes devraient afficher les meilleures performances pour les cinq prochaines années , avec une progression attendue en moyenne autour de 4,5% par an. La dette émergente en devise locale devrait également bien se comporter (3,75% par an), et ce sera d’ailleurs la seule classe obligataire où les investisseurs trouveront un peu de performance.

Les dettes souveraines des pays développés afficheront des performances négatives, et plus particulièrement pour les obligations allemandes (-1,25% attendu annuellement sur la période 2019-2023), tandis que la dette d’entreprise devrait avoir des performances marginalement positives. L’immobilier coté (+ 3,25% par an) et les matières premières (+ 4%) devraient aussi avoir des performances attractives durant les cinq prochains exercices.