Les actions poursuivent leur remontée au pas de charge...

La hausse boursière s’est accélérée ces derniers jours. Maîtrise de la pandémie, levée des confinements, statistiques économiques encourageantes, soutiens monétaires et budgétaires: tout encourage les investisseurs à prendre plus de risques. Au point d’oublier les menaces qui planent encore.

Les marchés appuient sur l’accélérateur. Après un redressement en dents de scie depuis leur point bas de la mi-mars, les indices boursiers ont nettement accentué leurs gains cette semaine. Au point que, malgré les prises de bénéfices de vendredi, le Bel 20 vient de signer sa meilleure performance hebdomadaire depuis la crise bancaire de l'automne 2008. L’indice phare de la Bourse de Bruxelles, comme les autres indices actions européens, a bénéficié de l’accumulation de plusieurs informations rassurantes.

Le principal support de cette hausse est l’évolution favorable des chiffres de la pandémie de Covid-19. "C’est l’élément différenciant", souligne Vincent Juvyns, stratégiste chez JPMorgan Asset Management. "Il semble qu’on ait un aplatissement de la courbe de l’évolution de la pandémie à l’échelle mondiale. Cela suscite l’espoir qu’on ait connu un choc conjoncturel significatif, sans doute pire qu’en 2008 dans son intensité, mais plus circonscrit dans le temps."

Comme les statistiques montrent clairement une baisse du nombre de nouvelles contaminations partout dans le monde, les investisseurs ont anticipé une levée des mesures de confinement, ce qui s’est avéré correct: depuis quelques semaines, les restrictions sont assouplies progressivement. "Fin mars, on a assisté au début de la baisse des nouvelles infections", rappelle Peter Vanden Houte, chef économiste d’ING Belgique. "Le recul du nombre de cas par jour a permis d’espérer que l’épidémie était sous contrôle. Les investisseurs ont enfin vu la lumière au bout du tunnel, ce qui explique la première phase de la remontée boursière depuis ce moment. Plus récemment, on a ajouté à cela le relâchement de certaines mesures de lockdown, ce qui donne l’espoir que les entreprises qui ne pouvaient plus travailler du tout vont reprendre leurs activités, dégager un chiffre d’affaires et, espère-t-on, des bénéfices."

Le coup d’accélérateur de la hausse boursière s’explique aussi par l’absence de rebond du nombre de nouvelles contaminations malgré cette levée progressive des restrictions. Ces informations ont permis d’envisager à nouveau des déplacements sur de plus longues distances, ce qui a eu un effet important sur le secteur du voyage et du tourisme, dont les actions affichent l’une des plus fortes hausses de la semaine. "Les annonces de pays tels que l’Espagne et l’Allemagne sur les autorisations de déplacements sont très importantes parce que ce qui tue les marchés boursiers, c’est l’incertitude", souligne Peter Vanden Houte. "Désormais, il est certain qu’à partir de ces décisions, les chiffres d’affaires des entreprises de ce secteur vont remonter."

Effet de rattrapage

Cette embellie a rapidement percolé dans plusieurs indicateurs économiques. "Depuis qu’on a entamé la phase de déconfinement, on assiste à une amélioration des indices de confiance", relève Sylviane Delcuve, économiste chez BNP Paribas Fortis. "On a l’impression qu’on a passé le pire."

En Chine les derniers indices PMI (purchasing managers indexes), basés sur les intentions des directeurs d’achats des entreprises, confirment le rebond attendu de l’économie. En Europe, l’indice Ifo, qui mesure la confiance des entrepreneurs allemands, a dépassé les attentes. "C’est bon signe car cet indice traduit ce que les entreprises pensent du futur", souligne Vincent Juvyns.

Aux États-Unis, les ventes de maisons neuves ont augmenté en avril, contre toute attente. C’est une donnée capitale, compte tenu de l’importance de l’immobilier dans la perception que les ménages américains ont de leur patrimoine : la valeur de leur maison leur donne un indice de leur capacité d’emprunter pour consommer.

Comme les statistiques les plus fiables sur l’évolution de l’économie ne sortent qu’à un rythme mensuel voire trimestriel, les stratégistes s’appuient aussi sur des indicateurs alternatifs, quasiment instantanés, pour tenter d’évaluer la situation économique. Les données les plus récentes des applications de simulation de crédits hypothécaires, de recherche de voyages ou encore de recherche d’itinéraires permettent d’anticiper un rebond de la consommation. Les économistes se sont même intéressés aux chiffres de réservations dans les restaurants là où l’horeca a déjà pu rouvrir ses portes : ces données laissent elles aussi transparaître que le pire est derrière nous.

Voilà qui peut expliquer la surperformance des actions du voyage et du tourisme. Un effet de rattrapage était inévitable, selon Sylviane Delcuve : "Le secteur du tourisme avait été tellement massacré en bourse qu’il ne pouvait que remonter." "Mais attention tout de même", tempère Vincent Juvyns. "Comme on entrevoyait la fin de la crise sanitaire, on a cherché les bonnes affaires sur les marchés, comme les grands perdants qu’étaient le secteur hôtelier, le transport aérien et d’autres. Mais dans ces secteurs, on nous dit quand même que, s’il y a un déconfinement, tout cela sera très graduel. Les entreprises du secteur aérien elles-mêmes nous disent que pour que le trafic aérien revienne à la normale, il faudra un an ou deux."

Valeurs bancaires

L’optimisme des investisseurs repose évidemment aussi sur les interventions des banques centrales et des gouvernements. "Le stimulus monétaire est plus spectaculaire aux États-Unis qu’en Europe", note Sylviane Delcuve. "La Fed a injecté plus de 3.000 milliards de dollars. Elle a dépensé sans compter pour amortir la crise, davantage qu’en 2008. C’est ce qui joue sur les marchés." Peter Vanden Houte acquiesce: "Les injections de liquidités des banques centrales sont importantes car elles donnent le sentiment qu’on ne peut investir qu’en bourse parce que les autres actifs ne rapportent plus rien." "Il n’y a toujours pas plus d’alternatives qu’avant", renchérit Sylviane Delcuve. "Avec des taux partis pour rester encore bas très longtemps, certaines personnes qui ont pu beaucoup épargner pendant la crise, et qui disposent d’argent dont ils n’ont pas besoin immédiatement, ne vont pas se tourner vers l’épargne ou les fonds obligataires, mais bien vers les actions."

Parmi les secteurs en forme cette semaine, les valeurs bancaires se sont bien redressées. L’annonce du projet de plan de relance de la Commission européenne, qui va dans le sens de la proposition d’Angela Merkel et Emmanuel Macron, a réjoui les investisseurs qui espèrent plus de stabilité en zone euro. Compte tenu de l’étroite corrélation entre les dettes des États membres de la zone euro et les banques, ces dernières ont tiré leur épingle du jeu. Mais prudence: "Les bancaires se sont bien comportées en bourse, mais attention aux conséquences de la crise", avertit Vincent Juvyns. "La politique de taux zéro voire négatifs n’est pas bonne pour les banques à plus long terme."

Wim D'Haese, Head investment strategist de Deutsche Bank Belgique est plus optimiste pour ce secteur: "Les banques de la zone euro n'auront probablement pas à faire face à des taux d’intérêt encore plus négatifs. Nous nous attendons à ce que la BCE augmente la taille de son bilan, mais pas qu'elle réduise encore les taux d’intérêt. De plus, une courbe des taux plus positive contribue à soutenir les marges nettes d'intérêt des banques."

Néanmoins, il existe quelques autres avertissements à garder en mémoire après la récente remontée boursière. Il faut notamment tenir à l'oeil les valorisations des actions. Les cours actuels laissent entendre que les investisseurs espèrent des bénéfices relativement élevés malgré la crise. Selon UBS, le rally boursier a fait grimper le Stoxx 600 au-delà des 340 points que la banque suisse fixe comme niveau de fin d’année.

Risque de deuxième vague

Dans une note publiée mardi, UBS souligne que le marché européen se traite actuellement au-dessus de sa valorisation moyenne à long terme, à 16 fois les bénéfices escomptés, contre 14,5 fois pour la moyenne des vingt dernières années… UBS estime que le consensus des analystes est trop optimiste au sujet des bénéfices. Alors que la banque table sur une contraction des profits de 33% cette année et sur un rebond de 25% en 2021, les analystes voient, en moyenne, une baisse de 25% suivie d’une remontée de 30% l’an prochain.

"Le récent rally boursier a été tiré par une expansion des multiples de valorisation, à savoir les ratios cours/bénéfices, alors que les bénéfices par action chutent lourdement", analyse Wim D'Haese. "Par exemple, après des bénéfices par action de 164 dollars pour le S&P 500 (indice le plus représentatif de Wall Street, NDLR), nous anticipons 110 dollars pour l'ensemble de l'année 2020. Par conséquent, les ratios cours/bénéfices actuels ne sont pas justifiés par une quelconque vigueur des bénéfices. Néanmoins, nous serons confrontés à une période encore plus longue de taux d’intérêt ultra-bas. Cela pourrait justifier des ratios cours/bénéfices structurellement et sensiblement plus élevés que la moyenne à 10 ans. Nous anticipons par exemple des ratios cours/bénéfices supérieurs à 20 pour l’indice S&P 500 pour les prochaines années."

"Tendanciellement, on a passé le creux, mais à un moment, les investisseurs vont peut-être se poser des questions si les bénéfices ne suivent pas", estime Peter Vanden Houte. "Il est possible qu’ils soient pris de vertige à un moment dans les mois qui viennent…"

Tout cela faisait dire à Frank Vranken, dans une interview à L’Echo jeudi, que les marchés sont "truqués" à cause des injections massives des banques centrales qui provoquent une déconnexion complète des bourses par rapport à la conjoncture économique. "Les marchés se ‘pricent’ à l’aune des bénéfices attendus mais ceux-ci ne font que reculer, ce qui pourrait donner lieu à des déconvenues", concède Vincent Juvyns. "Mais la perspective reste davantage haussière que baissière actuellement, à condition qu’il n’y ait pas de seconde vague du virus."

Une deuxième vague de contaminations: voilà un autre grand risque qui pourrait enrayer la remontée des actions. "Ce danger concerne surtout les États-Unis qui ont procédé à un déconfinement plus rapide qu’en Europe", signale Peter Vanden Houte. "En cas de flambée de nouvelles infections, on risque d’avoir un deuxième lockdown qui provoquera une correction boursière beaucoup plus marquée."

Sylviane Delcuve est sceptique à ce sujet: "Je ne crois pas qu’il y aura une deuxième vague. Statistiquement, les virus disparaissent après un certain nombre de jours et on est en train de le voir dans les chiffres. Beaucoup de pays ont commencé à déconfiner et on ne voit de deuxième vague nulle part. Petit à petit, les habitudes vont pouvoir reprendre le dessus."

Risque sino-américain

Mais ce qui risque aussi de saper cette reprise boursière, c'est évidemment le regain de tensions entre les États-Unis et la Chine.

Une situation qui ne serait pas sans rapport avec l'approche des élections présidentielles américaines, selon Peter Vanden Houte: "Donald Trump ne peut pas gagner ces élections dans la situation économique actuelle, avec un tel taux de chômage. Sur la base d'autres indicateurs économiques, il a peu de chance de l'emporter actuellement, d'après les études sur les comportements des électeurs dans le passé. Et souvent, dans ce genre de circonstances, les présidents en place adoptent comme stratégie de défense la recherche d'un ennemi extérieur. Ça leur permet de se présenter comme un président de guerre. C'est pourquoi Donald Trump fait tout pour convaincre que la Chine devrait être punie."

Pour l'origine du coronavirus et la gestion de la propagation de la pandémie par Pékin d'abord, pour les menaces que les autorités chinoises font peser sur Hong Kong ensuite. On a vu vendredi, en bourse, que les investisseurs pouvaient rapidement s'inquiéter à nouveau au sujet des relations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Dans ce contexte et compte tenu de ces incertitudes, quels pourraient être les secteurs gagnants des prochains mois? Pour Sylviane Delcuve, il ne fait aucun doute qu'il faudra tenir compte des effets de la crise à l'avenir: "Parmi les valeurs industrielles, toutes les entreprises dont les activités seront encore mieux positionnées après la crise seront les mieux placées", note-t-elle. "Comme par exemple les sociétés actives dans les technologies, les systèmes de travail à distance, etc." Et le secteur auto, qui s'est bien repris cette semaine dans l'espoir d'un effet des levées des restrictions de déplacements? "Ce secteur n'était déjà pas en grande forme avant la crise", rappelle Sylviane Delcuve. "Sur le plan sectoriel, nous apprécions les soins de santé et la technologie", indique quant à lui Wim D'Haese.