Les actions préférées des hedge funds

Les actions qui sont les plus détenues par les hedge funds affichent un return de 32% depuis le début de l’année (performance arrêtée à la fin de la semaine dernière), indique le journal Barron’s. Cette performance est à comparer avec la hausse de 12% de l’indice Standard and Poor’s 500. Cette surperformance de 20 points de pourcentage est la plus grande depuis 2001, selon une étude de Goldman Sachs qui scrute les actifs de plus de 800 hedge funds qui sont contrôlés par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.