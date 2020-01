Les années 20 et le Dow Jones à 40.000 points!

Les nouvelles années 20 pourraient-elles ressembler aux anciennes années 20, celles qui ont mené au krach de 1929 et à la grande crise des années 30?

La semaine dernière, dans ces mêmes pages, l’économiste américano-britannique Linda Yueh, auteure d’un ouvrage sur les grands économistes, rappelait que l’histoire ne se répète pas, mais souvent elle rime. Alors avec quoi vont rimer les années 2020?

Certains commentateurs redoutent déjà que les années 20 qui viennent de débuter vont rimer avec celles du XXe siècle, les fameuses "roaring twenties" qui se sont terminées avec fracas avec le krach boursier de 1929? Personne ne l’espère vraiment.

C’est une évidence, une décennie n’est pas l’autre (les puristes rétorqueront d’ailleurs que la nouvelle décennie commence réellement le 1er janvier 2021…).

Si certains voient un parallèle aujourd’hui avec les années 1920, c’est notamment en raison des innovations technologiques de l’époque.

Certains décèlent un parallèle avec les années 30, marquées par la montée du protectionnisme et par la progression des inégalités… Selon des chiffres publiés par l’hebdomadaire Barron’s, ces années 30 ont été les plus négatives pour la bourse, avec un return annualisé moyen de -5,5% sur base de l’indice Standard and Poor’s 500. Il s’agit d’une perte supérieure à celle des années 2000 (-2,4%), marquées pourtant par deux crises d’ampleur, celle de l’éclatement de la bulle internet et la grande crise financière de 2008.

Les années 80 que l’on annonçait plutôt difficiles dans la mesure où l’année 1979 avait été marquée par les prises d’otages à l’ambassade américaine à Téhéran et par la deuxième crise pétrolière (tiens, tiens, cela résonne bizarrement à nos oreilles étant donné le contexte actuel de conflit entre l’Iran et les Etats-Unis), ont finalement délivré un return annuel moyen de 11,9%. Pas mal du tout. Mais, au final, ce sont les années 90 qui ont offert la meilleure performance depuis 1900 avec un return de 15,4%. Et cela malgré la première guerre du Golfe.

Les années 2010 qui viennent de s’achever tirent aussi parfaitement leur épingle du jeu avec 11,2% de return. Elles peuvent être appelées les années Gafa ou plutôt les années "Faang" pour Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google. Des valeurs qui ont toujours le vent en poupe.

Parallèles entre les époques

Si certains voient un parallèle aujourd’hui avec les années 1920 (9,4% de return annualisé), c’est en raison des innovations technologiques de l’époque (radio, automobiles, téléphone…), de la baisse des impôts et de la dérégulation. Trois facteurs qui ont dopé les cours des actions. Dans les années 1920, les présidents américains, tous républicains, se sont aussi détournés des engagements internationaux pour se consacrer davantage à l’économique nationale (tiens, tiens, cela rappelle un certain Donald Trump…).

Si cela a mal tourné à la fin des années 1920, c’est notamment à cause de la Réserve fédérale qui a commencé à remonter ses taux en 1928 car elle était inquiète de l’euphorie et de la vague spéculative qui régnait à Wall Street. Créée en 1913, la Federal Reserve était surtout une jeune institution, manquant d’expertise. Quand la crise s’est déclenchée, la Fed n’a pas su réagir de manière adéquate. Elle a remonté ses taux d’intérêt pour défendre le dollar, ce qui n’a fait qu’amplifier la crise. On peut raisonnablement penser que de telles erreurs ne seraient plus répétées aujourd’hui.