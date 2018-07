Les "aristocrates du dividende" souffrent de la remontée des taux

L’écart se creuse en Bourse entre les entreprises pro-dividende et celles en faveur de rachat d’actions. En cause, la porte ouverte par la BCE pour une hausse de taux au second semestre 2019.

Ceux-ci devenant plus attrayant, les investisseurs défensifs sont plus enclins à se diriger vers cet actif moins risqué. Une étude de la banque américaine JP Morgan montre en effet qu’en Europe, leur action bat de l’aile depuis plusieurs mois.

Croissance vs maturité

"Les entreprises qui procèdent à des rachats mais ne versent pas de dividendes sont majoritairement des entreprises de croissance, qui dépensent beaucoup en R&D et sont en règle générale plus petites que celles qui versent des dividendes. A l’inverse, les sociétés qui versent de généreux dividendes sont en majorité des sociétés bien implantées dans le secteur", explique Arnaud Delaunay, analyste financier chez Leleux Associated Brokers. Or, en règle générale, les sociétés de croissance surperforment les sociétés matures en Bourse.