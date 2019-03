Les articles de Zero Hedge indésirables sur Facebook

Le site d’information Zero Hedge a été censuré durant plusieurs heures sur Facebook le week-end dernier. Le blog financier ignore pourquoi il n’était plus possible de relayer ses articles. Il préfère toutefois relativiser le problème.

Le week-end a été agité pour le blog Zero Hedge. Le site spécialisé dans l’actualité financière, qui s’est fait un nom dans le monde des marchés financiers, a dû se passer de Facebook pour relayer ses articles ce week-end, le partage de ceux-ci y étant visiblement rendu impossible. Le blog, qui compte plus d’un demi-million de followers sur Twitter, s’est notamment fait une réputation pour son ton volontairement pessimiste et critique à l’égard du monde bancaire. Le site est également célèbre pour ses références régulières au film "Fight Club", de David Fincher. La devise du site, "Sur une durée suffisamment longue, l’espérance de vie tombe pour tout le monde à zéro", est d’ailleurs tirée du film à succès.

Dans un message posté sur le blog, l’un des responsables du site internet a ainsi expliqué que le contenu a été banni durant plusieurs heures sur le fameux réseau social de Mark Zuckerberg. "J’ai été surpris d’apprendre par plusieurs lecteurs l’impossibilité de partager des articles du blog", explique le responsable du site, qui signe du nom de Tyler Durden, le personnage principal de Fight Club. Lorsque les utilisateurs tentaient de partager un contenu du site, un message apparaissait expliquant que le partage est impossible car le lien ne répondait pas "aux normes communautaires de Facebook". Une manière de procéder qui a surpris le responsable du site qui assure n’avoir reçu aucun avertissement de la part de Facebook sur un possible manquement de la part du blog.

La raison précise de cette censure temporaire est d’ailleurs visiblement encore floue. Tyler Durden explique, toujours dans son post, que ses tentatives de prises de contact avec Facebook pour en savoir plus n’ont rien donné. "En tant qu’entreprise privée à but lucratif, Facebook a totalement le droit d’imposer ses filtres sur sa plateforme. Il est possible que la procédure ait été enclenchée à la suite de signalements d’utilisateurs, ce qui pourrait engendrer un blocage automatique", tente le responsable. "L’autre possibilité est que Facebook a simplement décidé de bloquer tous les partages de contenu à la suite de nos articles relayant des informations sur le groupe sur le non-respect de la vie privée ou l’abandon du réseau par les jeunes, publiés ces dernières semaines", explique encore le responsable.

Problème relatif

Depuis, le problème semble néanmoins résolu. Il est visiblement possible de partager des contenus sur le réseau social aussi bien dans les discussions privées que de manière publique. Si l’info de cette censure a été beaucoup relayée sur Twitter, notamment par Donald Trump Junior, elle n’a visiblement pas vraiment inquiété les dirigeants du site. "Nous aimerions en discuter avec Facebook. Mais nous n’allons probablement pas mal dormir durant des jours. À l’inverse de beaucoup de sites, nous avons la chance que seule une très petite partie de notre lectorat provient de Facebook."