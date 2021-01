Les autres cryptomonnaies en hausse

Les autres cryptomonnaies telles que l'ether et le litecoin ont progressé ce lundi alors qu'à l'inverse, le bitcoin a reculé. L'ether a bondi de presque 22% et atteint 1.163 dollars. Le litecoin a pris jusqu'à 14% et touché 173 dollars. Même le ripple, actuellement sous investigation de la Securities and Exchange qui accuse la compagnie derrière la cryptomonnaie d'avoir vendu celle-ci sans disposer d'agrément auprès du régulateur, a avancé de près de 5% et atteint 0,259 dollar.