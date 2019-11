Les baby-boomers sont trop investis en Bourse

Selon le gestionnaire de fonds Fidelity, les personnes âgées entre 55 et 75 ans sont trop investies en Bourse. Plus d'un tiers des personnes sondées dépasse l'allocation recommandée par la firme.

Les actions sont trop prisées par les baby-boomers, selon Fidelity Investments. Dans un rapport, la firme de gestion d'actifs a constaté que les personnes âgées entre 55 et 75 ans sont surpondérées en actions, alors qu'elle recommande un maximum de 70% dans un portefeuille pour ceux dont l'horizon de pension s'élève à dix ans. Plus d'un tiers des personnes interrogées pour le rapport ont dépassé ce seuil, et presque 10% sont même investies à 100% en actions.