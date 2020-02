Les banques américaines règnent sur le trading

L'assise des banques américaines sur le trading en actions et en produits de taux s'est renforcée en 2019, selon l'agence Bloomberg.

Les plus grandes banques américaines règnent sur le trading en actions et produits de taux selon les calculs de l'agence financière Bloomberg. En 2019, leur part de marché a grimpé au détriment des banques européennes. Deux institutions se sont démarquées. JPMorgan a décroché une progression de près de 1% de sa part de marché sur le trading de produits de taux, qui a progressé de 7% l'année passée à 83 milliards de dollars. Goldman Sachs s'est distingué avec une progression de 1,5% sur le trading en actions et dérivés, dont le marché a rétréci de 10% en 2019.