Les banques belges sont affectées par la chute de la livre turque

Le secteur bancaire européen affiche du rouge vif avec un recul de près de 1,5% ce midi. A la Bourse de Bruxelles, KBC et ING sont également en fort recul. "Les banques belges et la Turquie ont très peu de relation. C'est surtout un effet d'émotion car la BCE a dit qu'il fallait faire attention" commente Bruno Colmant, directeur de la recherche économique chez Degroof Petercam. Selon le Financial Times, la Banque centrale européenne(BCE) surveille l'évolution de la situation et s'inquiète entre autres de l'exposition de trois banques (BNP Paribas, BBVA et UniCredit) au marché turc. "Mais une nouvelle crise financière ne va pas partir de Turquie. C'est juste l'illustration que les banques sont interconnectées. Quand un pays est touché, l'impact systémique est important" souligne Bruno Colmant. "Le risque turc est surestimé".