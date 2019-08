Les banques centrales baissent leur taux en série

La Nouvelle-Zélande et l'Inde ont réduit leur taux directeur plus que prévu. La Thaïlande a surpris les marchés en baissant son taux d'intérêt pour la première fois depuis plus de quatre ans.

La banque centrale de Nouvelle-Zélande a surpris les marchés mercredi en annonçant une baisse de 50 points de base, plus marquée qu'attendu, de son taux directeur et en expliquant qu'elle pourrait maintenir une politique très accommodante plus longtemps qu'anticipé face à la montée des risques économiques. Le taux directeur (OCR, official cash rate) est ainsi ramené à 1%, son plus bas niveau historique. Il avait déjà été réduit d'un quart de point en mai et les marchés s'attendaient à une nouvelle baisse de même ampleur ce mercredi. Sur le marché des changes, l'ampleur inattendue del'assouplissement a fait chuter le dollar néo-zélandais au plus bas depuis le début 2016 tandis que les rendements des emprunts d'Etat affichaient des plus bas historiques.