Les banques centrales, soutien important des marchés

Galvanisés par le bazooka monétaire de la BCE, les marchés européens ont surperformé les indices américains en septembre. Les craintes de récession restent cependant sous-jacentes. Ce qui fait dire à certains observateurs que le rebond ne serait que temporaire.

"Une parenthèse enchantée". Les analystes de Saxo Banque l'avaient prédit, les marchés financiers ont connu un regain d'optimisme en septembre. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a bondi de 3,60% en un peu plus de quatre semaines. Et signe ainsi son 7e mois positif depuis le début de l'année. La malédiction ne s'est donc pas réalisée en 2019.

Mais comment expliquer cette performance alors que d'importants facteurs d'incertitude sont toujours bel et bien présents? "Entre les remous liés au yuan chinois et à la guerre commerciale en août et la perspective d'un 'no-deal Brexit' en octobre, le mois de septembre sera celui des banques centrales et de la planche à billets", avaient souligné les analystes de Saxo Banque. Les grandes institutions monétaires ont effectivement fait parler d'elles dans les salles de marché. À commencer par la Banque centrale européenne (BCE).

Son président Mario Draghi - qui doit laisser sa place à Christine Lagarde le 1er novembre - a joué son va-tout en annonçant une batterie de nouvelles mesures pour soutenir une économie qui tourne au ralenti: baisse du taux de dépôt, lancement d'un nouveau programme de rachat d'actifs, conditions plus favorables pour les prêts géants aux banques (TLTRO III) et exonération des taux négatifs pour une partie des dépôts bancaires.

Le Dax ne craint pas une récession

Un baroud d'honneur pour contrer "le ralentissement prolongé de l'économie de la zone euro qui est plus marqué qu'anticipé". Car de l'avis même du grand argentier européen, les risques de récession - qui restent faibles - ont augmenté sur notre continent. En particulier en Allemagne où le deuxième trimestre a déjà été marqué par une croissance légèrement négative (-0,1%).

"Même si l'économie recule deux trimestres consécutifs, ce n'est pas une raison de s'inquiéter. Cela ne veut pas dire nécessairement que la phase d'expansion économique est terminée" Bundesbank

Et la vague d'indicateurs publiés ces dernières semaines ne laisse présager rien de bon. Selon les premières estimations du cabinet Markit, l'activité du secteur privé en Allemagne s'est contractée en septembre pour la première fois depuis avril 2013. En cause, une accentuation inattendue de la baisse dans le secteur manufacturier et une décélération dans les services. "Le risque d'une récession en Allemagne réclame une action sur le volet budgétaire", a averti Mario Draghi lors de sa conférence de presse au sein du bâtiment de la BCE.

Mais à cinq kilomètres de là, la Bundesbank se montre moins alarmiste. "Même si l'économie recule deux trimestres consécutifs, ce n'est pas une raison de s'inquiéter. Cela ne veut pas dire nécessairement que la phase d'expansion économique est terminée", explique la banque centrale allemande dans son rapport mensuel. Elle met d'ailleurs en évidence la bonne tenue du marché de l'emploi et de la consommation privée.

À la Bourse de Francfort, le Dax semble partager cet optimisme prudent. L'indice a gagné 4,09% ce mois-ci. Sur le marché obligataire, le Bund allemand est passé de -0,70% à -0,576% en un mois.

Crise de liquidités aux USA?

La prudence est de mise également de l'autre côté de l'Atlantique où la Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé une baisse de son principal taux directeur. La seconde en seulement deux mois. Mais la décision n'a pas marqué les esprits à Wall Street car, outre le fait qu'elle était largement attendue, les propos du président de l'institution, Jerome Powell, ont douché les espoirs d'autres baisses massives des taux à court terme. Le S&P 500 a pris environ 1,80% en septembre.

Plusieurs observateurs s'interrogent par contre sur les nombreuses injections de dollars réalisées par la Fed ces derniers jours. D'autant que ce phénomène n'était plus arrivé depuis la crise financière de 2008. "Bien que ces problèmes soient importants pour le fonctionnement du marché et ses participants, elles n'ont aucune implication pour l'économie ou la politique monétaire", a toutefois tempéré le président de la Fed. La banque centrale a indiqué se tenir prête à intervenir tous les jours, et ce jusqu'au 10 octobre au moins.

Les valeurs cycliques plébiscitées

Terminons notre petit tour d'horizon par la Bourse de Bruxelles. Son indice de référence, le Bel 20 , a grimpé de 4,02% grâce à la bonne performance de KBC et ING. Le compartiment bancaire a signé la plus forte hausse sectorielle en Europe (+8,96% en un mois).