Les banques centrales tentent de calmer les marchés

L'heure est à l'accalmie sur les marchés financiers. Les bourses européennes – qui ont enregistré la semaine dernière leur plus mauvaise performance depuis la crise financière de 2008 – tentent de rebondir ce lundi. L'indice Stoxx 600 recule de 0,52%. À Bruxelles, le Bel 20 gagne 0,65%, réduisant ses pertes à -16,4% depuis le 17 février.

Même son de cloche à la Banque du Japon. Le gouverneur Haruhiko Kuroda a déclaré ce lundi que la BoJ s'efforcera de "garantir la stabilité des marchés financiers" en y injectant des liquidités, via ses opérations de marché et de rachats d'actifs.

Vers des baisses de taux?

En Europe, on se montre plus prudent. "Nous devons avoir les yeux grand ouverts sur ce qui se passe mais nous devons en même temps garder la tête froide", a expliqué le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, sur BFM Business. "S'il fallait faire davantage et que nous avions la conviction que c'est efficace, nous pourrions le faire, mais nous n'en sommes pas encore là", a-t-il ajouté, estimant que la politique monétaire "très accommodante" de la Banque centrale européenne est "adaptée".