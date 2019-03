"Les banques centrales vont avoir du mal à normaliser leur politique monétaire"

Shamik Dhar, économiste en chef du gestionnaire d’actifs anglo-saxon BNY Mellon IM, est le principal porte-parole de la vision macroéconomique et géopolitique du groupe. Il a présenté à L’Echo ses attentes pour les 24 prochains mois, sur fond de disruption et de conséquences de la crise financière 2008.

Je pense que le contexte restera grandement similaire à celui qui a dominé durant les dix dernières années. Même aux Etats-Unis, le produit national brut par habitant reste encore largement inférieur à ce qu’il aurait dû être sans la crise financière. Cela suggère une poursuite de la croissance faible et avec une inflation modérée, avec une baisse du taux de chômage qui ne semble plus en mesure d’entraîner une augmentation plus rapide des salaires. Dans ce contexte, les banques centrales continueront d’avoir des difficultés pour normaliser leur politique monétaire, et la faiblesse des taux obligataires continuera de peser sur les économies d’une population vieillissante. Les craintes d’une accélération de l’inflation me semblent exagérées dans l’état actuel des choses.