Les banques européennes, bête noire des marchés en mai

La Bourse de Milan a été largement impactée par la crise politique en Italie. L’ensemble du secteur bancaire a été touché, en particulier les établissement italiens. L’euro a signé sa plus mauvaise performance mensuelle depuis un an et demi.

"Sell in May and go away". Comme chaque année, ce vieil adage boursier est revenu narguer les investisseurs. Beaucoup ont cru au début du mois que 2018 serait une exception. Mais la crise italienne est passée par là. La Bourse de Milan est sévèrement malmenée avec une chute de 9,15%. Les places boursières des autres pays périphériques sont également touchées: Madrid a reculé de 5,16% en mai, Lisbonne de 0,79% et Athènes de 11,93%. Les souvenirs enfouis de la crise de 2012 refont surface et donnent des sueurs froides aux investisseurs les plus sensibles.