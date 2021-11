Les banques sont les vedettes de l'année en bourse

Les actions bancaires européennes sont en train de prendre leur revanche. Après avoir plongé de près de 25% l'an dernier, ce qui représente la plus lourde baisse sectorielle de 2020 après celle des valeurs énergétiques, l'indice Stoxx Banks progresse de 38% en 2021 à ce stade, ce qui fait des banques le secteur le plus performant en bourse cette année . Derrière cette remontée, il y a la progression des taux d'intérêt mais aussi des nouvelles rassurantes sur la qualité des crédits.

Distribution aux actionnaires

Il y a bien d'autres exemples dans la même veine. Il y a deux semaines, l'espagnole Banco Sabadell avait annoncé des résultats dépassant les estimations grâce à la reprise de provisions excédentaires liées à la crise sanitaire. La semaine dernière, ING avait dévoilé un bénéfice supérieur aux attentes grâce à des marges de crédits plus confortables et Société Générale avait publié le bénéfice trimestriel le plus élevé de son histoire. En résumé, les banques européennes sont en forme olympique et cela se reflète dans leurs cours de bourse.