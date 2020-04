Les banques trinquent, les biotechs se démarquent

Les valeurs bancaires ont souffert en Europe après les résultats des institutions bancaires américaines. Les valeurs biotechs et pharmacteutiques ont suscité de l'espoir chez les investisseurs.

L'horizon a paru flou sur des marchés financiers qui ont entrevu des signes d'un essoufflement de la pandémie de Covid-19 permettant un redémarrage de l'économie tout en constatant chaque jour davantage l'étendue des dégâts provoqués par une crise sans précédent dans l'histoire contemporaine. Les investisseurs ont choisi dernièrement de voir le verre à moitié plein avec un rebond des indices observé cette semaine, l'annonce d'une réouverture graduelle de l'économie américaine l'emportant à leurs yeux sur celle d'une contraction record de l'économie chinoise au premier trimestre. Mais en Europe, les indices ont évolué de manière dispersée sur la semaine. Le Bel 20 a terminé sur un recul hebdomadaire de 2,49% à 3.015,41 points, plombé par le recul des valeurs financières, alors qu'en Europe, le Stoxx 600 a profité du rebond des valeurs technologiques et des soins de santé.

->Au sein du Bel 20, Ageas a signé l'une des pires performances de la semaine, avec un recul de 7,56%. Le secteur de l'assurance en Europe, qui a figuré parmi les pires performances du Stoxx 600, a pâti du soutien financier que les assureurs français ont consenti cette semaine pour soutenir la relance économique. Appelés à un "effort supplémentaire" par le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, les assureurs vont mettre au moins un milliard d’euros sur la table pour financer la relance économique. Ils s’apprêtent aussi à doubler leur contribution au fonds de solidarité pour les petites entreprises et indépendants, soit 200 millions d’euros supplémentaires. La compagnie française CNP Assurances a affiché une des plus mauvaises performances du Stoxx 600 (-14,36%).

"Nous pensons que cette réduction est totalement inutile et, au contraire, qu'elle pourrait engendrer des suspicions à propos de la performance opérationnelle d'AB InBev, qui pourrait se révéler bien pire que l'estimation actuelle du marché." Reg Watson analyste chez ING

->KBC et ING ont reculé de 7,75% et 10,57% en variation hebdomadaire. Les deux titres ont été affectés par la méfiance des investisseurs envers le secteur après les résultats trimestriels des grandes banques américaines. Celles-ci ont toutes publié un recul important de leurs bénéfices en raison des provisions de liquidités requises par les régulateurs pour faire face aux défauts de paiement des crédits des ménages et des entreprises. Les résultats du compartiment européen seront attendus les prochaines semaines avec attention par les investisseurs.

-> Repli aussi pour Aedifica et AB InBev cette semaine. La SIR (-8,43%) a sans doute été affectée par des prises de bénéfices, alors que les autres titres du secteur dans le Bel 20 ont aussi connu un recul hebdomadaire. AB Inbev (-4,17%) par contre a été sanctionné après l'annonce de sa décision de diviser son dividende par deux. Le brasseur a réduit son dividende final à 50 centimes contre 1 euro auparavant, ce qui lui permet d’économiser un milliard d’euros. Le dividende total s’élèvera désormais à 1,30 euro par action. "Nous pensons que cette réduction est totalement inutile et, au contraire, qu'elle pourrait engendrer des suspicions à propos de la performance opérationnelle du brasseur, qui pourrait se révéler bien pire que l'estimation actuelle du marché", a réagi Reg Watson, analyste chez ING.

->UCB et les biotechs ont par contre connu une très belle progression. UCB a pris 6,18%. Il a bénéficié du rebond du secteur de la santé en Europe, porté par les spéculations autour de Gilead. Une information de presse a évoqué des résultats préliminaires prometteurs d'un essai clinique du remdesivir, un potentiel traitement de la maladie causée par le coronavirus. Galapagos a, lui, progressé de 3,53% grâce à l'annonce d'une collaboration avec Ryvu Therapeutics, sans détails financiers, axée sur la découverte et le développement de nouveaux médicaments à petites molécules dans l'inflammation. Cette collaboration repose sur un nouveau traitement identifié par Ryvu. Argenx a pris 3,47%.

-> Les plus fortes hausses du marché élargi cette semaine ont été signées par Balta (+13,68%), Kiadis Pharma (+4,86%), Asit Biotech (+22,50%) et Genkyotex (+7,14%). Plongeon par contre pour Jensen Group (-10,13%) et Bone Therapeutics (-11,43%).

-> Sur les marchés européens, les titres des sociétés de livraison de kits de repas à domicile ou de livraison de plats à domicile Just Eat/ Takeaway et HelloFresh ont gagné plus de 4% cette semaine. Just Eat, affecté par la fermeture des restaurants et les baisses de commandes en entreprises dues au travail à domicile, a retrouvé la confiance des investisseurs en indiquant dans ses résultats publiés la semaine précédente que le volume de ses commandes a repris à la fin mars. HelloFresh a aussi revu ses perspectives à la hausse après avoir constaté à la mi-mars une augmentation rapide du nombre de ses clients.

->Par contre, Peugeot a fortement chuté de 12,78% d'un vendredi à l'autre. La prolongation du confinement dans les pays européens, dont la France jusqu'en mai, fait craindre pour les ventes du groupe automobile. La prolongation du confinement a aussi pesé sur le voyagiste TUI, qui a lâché 16,95% sur la semaine.

-> Les compagnies pétrolières ont été affectées par la chute des cours du pétrole. La compagnie de forage pétrolier offshore SBM Offshore a perdu 11,17%, l'une des pires performances du Stoxx 600 cette semaine.