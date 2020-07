"Les biotechs deviennent difficilement évitables en bourse"

À la Bourse de Bruxelles, l'ambiance est plus morose. Les 9 biotechs belges recensées dans l'étude – à savoir Acacia Pharma , ArgenX , Asit Biotech , Bone Therapeutics , Celyad , Galapagos , MDxHealth , Mithra et Oxurion – ne sont pas parvenues à effacer la totalité de leurs pertes enregistrées durant le premier trimestre (-18,7%) . Avec un rebond de 21,6 les trois mois suivants, elles affichent en moyenne un repli de 1,5% pour la première partie de l'année .

Un effet Covid-19? Pas seulement

"Nous observons un rebond plus marqué en bourse pour les sociétés qui développent des diagnostics contre le coronavirus (+553,7% en moyenne). Car qui dit diagnostic, dit commercialisation plus rapide."

"Nous observons un rebond plus marqué en bourse pour les sociétés qui développent des diagnostics (+553,7% en moyenne) ", indique Nicolas Meunier, co-rédacteur du baromètre. "Car qui dit diagnostic, dit commercialisation plus rapide. A contrario, des sociétés qui développent un traitement contre le coronavirus ont moins progressé en bourse (+117,8%)."

Il estime cependant que l'effet Covid-19 n'est qu'un facteur parmi d'autres . "Il y a un regain d'appétit des investisseurs depuis la fin 2019 et qui s'est confirmé en 2020. Cela s'explique par des facteurs fondamentaux et techniques." Nicolas Meunier cite d'abord le rebond technique d'un secteur considéré par certains observateurs comme sous-valorisé .

Changement de perception côté investisseurs

Autre facteur de soutien: les investisseurs ont davantage récompensé les bonnes nouvelles que sanctionné les mauvaises. Une annonce positive s'est traduite en bourse par un bond de 42,9% en moyenne sur le premier semestre. Toute mauvaise nouvelle a par contre débouché sur une chute de 28,1%. Pour Nicolas Meunier, c'est le signe d'un changement de perception des investisseurs. "Les biotechs deviennent plus matures. La proportion de sociétés en phase II ou III est de plus en plus importante. Ce qui les rendent plus attractives aux yeux des investisseurs. Au final, il devient difficile ne pas avoir de biotech en portefeuille."