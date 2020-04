Les bourses dans un marché haussier, pour combien de temps?

Depuis leur point le plus bas de la mi-mars, les bourses ont repris plus de 20%. Ce marché "haussier" est-il durable?

Après avoir perdu jusqu’à 42,6% entre la mi-février et la mi-mars, l’indice Bel 20 reprend de la hauteur. Depuis le point bas touché au cours de la séance du 16 mars (2.406,75 points), l’indice phare de la Bourse de Bruxelles a en effet déjà repris un peu plus de 25% .

Dans le jargon boursier, une telle performance permet de dire que la Bourse belge s’inscrit dans un "marché haussier", c’est-à-dire dans une tendance résolument orientée à la hausse. À l’inverse d’un "marché baissier" qui se caractérise, lui, par une chute de plus de 20% comme cela avait donc été le cas entre la mi-février et la mi-mars.

Avec cette remontée spectaculaire qui est apparue en fin de compte assez rapidement, le Bel 20 aura connu son plus court "marché baissier" depuis sa création. Autre observation, les valeurs qui avaient fortement contribué à sa descente, en particulier celles qui relèvent des secteurs financiers en plus d’AB InBev entre autres, ne sont pas celles qui se sont le mieux comportées au moment de la remontée du Bel 20. En ayant regagné entre 25% et 35%, WDP, Telenet, Galapagos et Aedifica ont été les principaux artisans de la performance du Bel 20 depuis le 16 mars. De toute évidence, les investisseurs ne privilégient pas nécessairement les actions qui avaient été les plus matraquées dans la chute du marché.