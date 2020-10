Les bourses plombées à nouveau par le Covid

La seconde vague de Covid-19 fait, ce jeudi, de gros dégâts sur les bourses européennes. Les secteurs automobile, du voyage et des assurances boivent la tasse.

Les Bourses européennes évoluent en forte baisse, déprimées par le durcissement des restrictions à travers l'Europe suite à la résurgence du Covid-19 et par le blocage américain au sujet d'un plan de relance de l'économie.

Les pertes varient entre -2,90% à la Bourse de Francfort et -2,22% à la Bourse de Paris. Le Bel 20 recule en matinée de plus de 2,5%, lesté par des titres comme Solvay , Umicore et AB InBev , sensibles au cycle économique.

Plan de relance US

L'administration Trump et l'opposition démocrate ont des positions "très éloignées" sur plusieurs pans du nouveau plan de soutien, a indiqué, mercredi, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Le plan, en discussion depuis des semaines, vise à aider l'économie américaine à se remettre sur les rails après l'énorme choc du Covid-19 sur les ménages et les entreprises.

Cette sortie du grand argentier américain a suscité la désillusion chez ceux qui attendaient un accord avant la présidentielle du 3 novembre. "C'est la procrastination sans fin, de part de d'autre", réagit Michael Hewson, analyste marchés en chef pour CMC Markets UK.

Nouvelles restrictions

Le renforcement des restrictions en Europe liées à la résurgence des cas positifs de Covid-19 pèse aussi sur les marchés. En France, notamment, où plusieurs grandes villes, dont Paris et ses près de 20 millions d'habitants, seront soumises à un couvre-feu nocturne à partir de samedi.

De fortes restrictions ont également été instaurées en Irlande du Nord, en Irlande, en Catalogne, aux Pays-Bas et en Allemagne où un nombre record de cas quotidiens a été enregistré.

Le secteur du voyage touché

Le secteur du voyage est particulièrement touché par la seconde vague de Covid-19. Les compagnies aériennes Easyjet et Lufthansa perdent plus de 5% peu avant midi, Air France-KLM et Airbus lâchent plus de 2%.

Le secteur automobile boit, lui aussi, la tasse, avec des reculs de plus de 4% pour les constructeurs allemands BMW , Volkswagen et Daimler Chrysler , toujours vers midi. À Paris, Renault lâche près de 4% et Peugeot près de 3%.