Les cafouillages autour de la relance économique dépriment les marchés

ALTICE EUROPE a enregistré au troisième trimestre des résultats meilleurs que prévu et renoué avec la croissance de son chiffre d'affaires, même si son endettement n'a quasiment pas varié et que ses flux de trésorerie se sont taris, a annoncé jeudi le groupe télécoms, tout en confirmant ses objectifs annuels.



ILIAD est ouvert à l'idée d'un partage de réseau mobile avec son concurrent ORANGE afin de réduire les coûts liés au développement de la technologie 5G, a déclaré jeudi son directeur général, Thomas Reynaud.



VEOLIA a salué jeudi la décision du tribunal de commerce de Nanterre interdisant à SUEZ de prendre toute initiative qui rendrait irrévocable le dispositif plaçant ses activités Eau en France dans une fondation de droit néerlandais.



BIONTECH - L'Union européenne pourrait débourser plus de 10 milliards de dollars (8,4 milliards d'euros) pour garantir l'accès à des centaines de millions de doses des candidats vaccins que développent Pfizer , en association avec BioNTech, et CureVac.



SWISS RE a confirmé vendredi ses objectifs financiers malgré les défis posés par la crise sanitaire.



AIRBUS et Boeing se tourneront probablement vers les moteurs hybrides pour leur nouvelle génération d'avions, a déclaré jeudi le patron d'Air Lease Corp, grosse société de leasing d'avions commerciaux.



ERAMET - Le conseil d'administration de la SLN, division nickel du groupe minier, a annoncé jeudi la nomination de Guillaume Verschaeve au poste de directeur général. Il succède à Colin McGibbon.



SAFRAN - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et remonte son objectif de cours à 140 euros contre 98 euros.