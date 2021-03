Les changements de Danone jugés insuffisants en bourse

"Danone devrait aller plus loin et plus vite."

Pour Alphavalue, Danone "devrait aller plus loin et plus vite". Selon son analyste Laura Parisot, la séparation entre les fonctions de président et de CEO est "un bon début" mais il faudrait l'accompagner de décisions stratégiques pour relancer la croissance. Bernstein estime quant à lui que maintenir Emmanuel Faber à la présidence revient à choisir un CEO qui n'en aura "que le nom" et qui devra poursuivre la stratégie de son prédécesseur. Jefferies, qui juge le remaniement "positif" pense cependant aussi que la présence d'anciens responsables "limitera la marge de manœuvre" du futur patron.