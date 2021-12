Les chiens du Dow à la traîne

Les valeurs qui affichent le meilleur rendement du dividende ne sont pas toujours les plus performantes sur les marchés.

Les "dix chiens" de l'indice boursier américain Dow Jones (les "Dogs of the Dow") sont à la traîne. À la fin du mois dernier, ces dix actions qui présentaient le meilleur rendement du dividende au sein de l’indice Dow Jones affichaient un return de 10% (dividendes inclus), contre 18% pour l’indice de référence, indique le magazine américain Barron’s.

Les adeptes de la théorie des "Dogs of the Dow", chère au gestionnaire américain Michaël O’Higgins, achètent chaque année les 10 actions de l'indice Dow Jones qui affichent le meilleur rendement du dividende (dividende divisé par le cours de l’action). Ils partent du principe que ces actions sont bon marché et délaissées par les investisseurs, à l'image de chiens abandonnés.