Les conseils d'un prix Nobel

Attention à l’excès de confiance sur les marchés boursiers. C’est l’avertissement lancé par Richard Thaler, le prix Nobel d’économie 2017.

Richard Thaler, 75 ans, regarde d’un œil amusé la montée des cours à Wall Street, notamment sur le marché Nasdaq. "La plus grande erreur, c’est l’excès de confiance" a-t-il confié récemment au magazine financier Barron’s. Il constate une forte croissance de la présence des investisseurs individuels sur le marché. Le contexte haussier dans les segments que les investisseurs adorent (les Gafa, Tesla…) pourrait leur faire croire que rien ne peut leur arriver, laisse-t-il entendre.

Lorsqu’une correction baissière se produira, les investisseurs individuels pourraient surréagir. Richard Thaler Prix Nobel d'économie

Il pointe aussi ce que l’on appelle "l’aversion aux pertes". Les gens sont beaucoup plus sensibles aux pertes qu’aux gains. Et lorsqu’une correction baissière se produira, les investisseurs pourraient surréagir face aux pertes qui s'affichent sur leurs écrans. Et cela pourrait donc faire des dégâts.

Ce spécialiste de l’économie comportementale s’est beaucoup penché sur les travaux de Robert Shiller, autre prix Nobel, spécialiste des bulles financières. Dans son livre "Misbehaving", Thaler explique que, tout comme Shiller, il pensait que le marché technologique US était surévalué à la fin des années 1990. En 1999, il a publié un article intitulé "The Great Internet Stock Bubble". En 2000, le marché a commencé à chuter. Ayant réalisé de ce fait une prévision correcte sur le marché boursier, il s’est résolu à ne plus jamais en faire.