Les contours du futur euro numérique sont encore flous

La BCE travaille sur un futur euro numérique depuis plus d'un an.

À l'été 2023, on devrait en savoir plus sur la forme que prendra l'euro numérique. Les fans de cryptomonnaies déplorent la façon de faire de la BCE.

Bientôt une alternative numérique aux pièces et aux billets en euro? Vingt ans après le lancement des espèces dans la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) avance sur son projet d'euro numérique. Depuis plus d'un an, l'institut monétaire planche sur la faisabilité de cette monnaie numérique de banque centrale (CBDC: central bank digital currency). La dernière étape en date a été la nomination, fin octobre, d'un groupe de conseil sur le marché de l'euro numérique.

"L'euro numérique offrirait un accès à un instrument de paiement sûr et gratuit, facile à utiliser et accepté universellement." Fabio Panetta Membre du directoire de la BCE

Ce groupe doit, comme son nom l'indique, conseiller la BCE sur la conception et la diffusion d'un potentiel euro numérique. "Potentiel" car, au siège de la BCE, à Francfort, on souligne régulièrement que la décision de lancer un euro numérique n'a pas (encore) été actée officiellement. On reste donc au stade de la préparation voire de l'expérimentation.

Il n'empêche que cette monnaie numérique se précise. En juillet, la BCE avait lancé une phase d'étude du projet, censée durer deux ans. À l'été 2023, on devrait donc en savoir plus sur les contours de l'euro numérique. En attendant, ce projet reste entouré de nombreuses zones d'ombres.

Pièces et billets subsisteront

Que sait-on à ce stade? Dans un discours prononcé le 10 décembre à Rome, Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE et chargé de la supervision des travaux sur la monnaie numérique, a détaillé ce que devrait être la future devise électronique. "L'euro numérique serait une forme de monnaie souveraine fournie par la BCE au format électronique, a-t-il résumé. Il serait utilisé par chacun – ménages, entreprises, commerces – pour effectuer ou recevoir des paiements dans toute la zone euro. Il offrirait aux citoyens les mêmes services que ceux qu'ils obtiennent des billets: un accès à un instrument de paiement sûr et gratuit, facile à utiliser et accepté universellement dans la zone euro."

3.000 € Maximum par Européen Fabio Panetta a évoqué un plafond potentiel de 3.000 euros pour le montant que chaque européen pourrait détenir en euro numérique.

Parmi les rares certitudes, on sait que l'euro numérique ne remplacera pas les pièces et billets: la BCE le jure sur tous les tons et à toutes les occasions. La devise électronique doit aussi permettre, fort logiquement, d'effectuer des achats sur internet, ce qui lui procurera un avantage sur l'argent liquide.

L'euro numérique serait émis directement par la BCE, comme les pièces et billets. Détenir cette devise électronique serait donc comme disposer d'un compte directement auprès de la BCE, "sans risque de marché ni risque de crédit ni risque de liquidité", précise Panetta. Ceci engendre un risque de désintermédiation, qui est le fait de se passer des intermédiaires financiers, soit les banques. Les particuliers pourraient en effet préférer ne pas s'exposer aux risques d'une banque (souvenez-vous de Fortis et Dexia en 2008) et placer leurs économies à la BCE, surtout quand l'épargne ne rapporte rien.

Concilier anonymat et contrôle

La BCE ne veut pas de cette désintermédiation car les banques sont un canal de transmission de sa politique, via les taux d'intérêt directeurs et autres instruments monétaires. La solution qui se précise serait de fixer un montant maximum d'euros numériques que chaque européen pourrait détenir. Fabio Panetta a évoqué 3.000 euros.

Les défenseurs des cryptomonnaies regrettent la façon dont la BCE considère ces autres actifs électroniques.

Reste le problème de la confidentialité des transactions. Les particuliers sondés par la BCE se sont montrés très attachés à l'anonymat offert par les pièces et billets. Mais comment transposer cela à l'euro numérique? La BCE a déjà affirmé qu'elle veillerait à ce que la monnaie électronique ne puisse pas être utilisée à des fins criminelles. Concilier contrôle et confidentialité de l'euro numérique s'annonce un fameux défi...

Enfin, il faut rappeler que l'euro numérique est une forme de réponse de la BCE au succès de cryptomonnaies telles que le bitcoin. Fabio Panetta et ses collègues ne manquent jamais d'insister sur la sécurité de la future monnaie électronique de banque centrale, tout en soulignant la volatilité des cryptos. Au grand dam des fans de celles-ci, qui regrettent d'ailleurs que, parmi les membres du groupe de conseil nommés en octobre, aucun ne soit spécialisé dans la blockchain et les cryptomonnaies...