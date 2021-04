Les "couacs" de Credit Suisse

Au début de cette année, Thomas Gottstein, CEO de Credit Suisse depuis février 2020, promettait un nouveau départ pour la banque. C’est un peu raté. La banque vient de subir deux revers importants. Elle est, d’abord, directement impactée par la faillite de la fintech Greensill Capital et, ensuite, par la débâcle du "family office" Archegos Capital Management, ce qui pourrait lui coûter quelque 4 milliards de dollars. Dans les salles de trading, Credit Suisse a déjà été rebaptisé Débit Suisse...

Malgré les débâcles Greensill et Archegos, Harris Associates, actionnaire influent de Credit Suisse, garde sa confiance en Thomas Gottstein.

Thomas Gottstein a rejoint Credit Suisse en 1999 et connaît particulièrement bien les activités des marchés des capitaux et, donc, le prix du risque. Malgré les débâcles Greensill et Archegos, Harris Associates, actionnaire influent de Credit Suisse, lui garde sa confiance, même si David Herro, directeur de l'investissement de Harris, avoue que "le contrôle du risque n’est pas ce qu’il devrait être". En novembre dernier, Credit Suisse avait aussi dû déprécier de 450 millions de dollars sa participation dans le hedge fund York Capital Management. Cela commence à faire beaucoup. Des têtes pourraient tomber...