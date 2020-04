Les cours du pétrole en fort rebond grâce à la Chine

La Chine veut profiter de la chute des cours du pétrole depuis janvier pour renforcer ses réserves stratégiques. Résultat: les prix du baril ont augmenté fortement à Londres et à New York.

Les cours du pétrole ont rebondi ce jeudi alors que la Chine a commencé à acheter de l'or noir à bon marché pour pouvoir renforcer ses réserves stratégiques , selon l'agence d'informations financières Bloomberg. Le prix du baril de Brent a flambé de plus de 10% pour toucher 27 dollars à Londres. À New York, le baril de WTI a pris près de 12% pour remonter autour de 22 dollars. Le secteur de l' énergie en Europe a pris, quant à lui, plus de 4%.

Achats à bon compte

Les firmes de consultance SIA Energy et Wood Mackenzie Ltd. ont estimé que la Chine pourrait probablement ajouter entre 80 et 100 millions de barils à ses réserves cette année avant de rencontrer des difficultés logistiques et des contraintes opérationnelles. Selon SIA, la Chine disposait d'environ 996 millions de barils de pétrole dans ses réserves stratégiques et commerciales au 31 mars.