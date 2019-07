Les cours du pétrole en passe d'être soutenus jusqu'en mars 2020

L'Opep s'oriente vers une extension de neuf mois de son accord de limitation de la production pétrolière. La trève dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine soutient aussi le baril.

Les prix pétroliers devraient bénéficier d'une offre contenue jusqu'au printemps prochain. L'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et ses alliés, dont la Russie, s'orientent vers une prolongation de neuf mois de leur accord visant à limiter la production d'or noir. Samedi, les dirigeants de l'Arabie saoudite et de la Russie s'étaient accordés sur une prolongation de l'accord de six à neuf mois.