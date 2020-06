Les cours du pétrole soutenus par l'accord de l'Opep+

Les cours du pétrole étaient en légère hausse ce lundi, soutenus par l'accord obtenu ce week-end entre les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés. Un accord qui garantit la prolongation en juillet des coupes de production de mai et juin.

Refus du Mexique

Face à la chute brutale de la demande et des prix du brut , les membres du cartel et leurs partenaires s'étaient engagés le 12 avril à une réduction historique de leur production de 9,7 millions de barils par jour (mbj) pour les mois de mai et de juin, qui devait passer à 7,7 mbj à compter du 1er juillet. Elle sera finalement de 9,6 mbj pour le mois de juillet, la légère différence s'expliquant par la position du Mexique qui refuse de se plier à l'effort du groupe.

"Il y a d'autres pays qui ont prolongé en juillet la réduction. Nous leur avons dit que non , que nous maintenons l'accord signé en avril. Il n'y a pas de problème ", a déclaré la ministre mexicaine de l'Énergie Rocio Nahle Garcia. Selon elle, le pays "a complètement respecté " l'accord initial, qui prévoit dans son cas 100.000 barils de moins par jour en mai et en juin, mais d'autres pays "ne l'ont pas respecté" . Elle n'a pas spécifié lesquels.

Respecter les quotas

Le cartel et ses partenaires sont toutefois parvenus à surmonter les dissensions auxquelles ils ont habitué le marché en dépassant les querelles qui ont porté cette semaine sur le non-respect par certains pays de leurs quotas. Selon les calculs du fournisseur de données Kpler, le groupe n'a réduit sa production que d'environ 8,6 mbj en mai, soit 11% de moins que le volume prévu. L'accord trouvé samedi stipule que les pays n'ayant pas respecté leurs engagements en mai et en juin, dont l'Irak et le Nigeria souvent pointés du doigt, devront non seulement s'y conformer mais limiter d'autant leurs productions entre juillet et septembre.