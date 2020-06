Les craintes sur la pandémie refont surface

Les marchés d'actions ont connu une semaine difficile avec le retour des craintes des investisseurs pour l'économie mondiale et d'une deuxième vague de Covid-19 aux Etats-Unis. La Réserve Fédérale américaine a jeté un froid sur les marchés avec des prévisions économiques très pessimistes pour les Etats-Unis. La Fed prévoit notamment une baisse de 6,5 % du Produit intérieur brut cette année avant un fort rebond de 5% en 2021 et une croissance plus modeste (3,5%) l'année suivante. Elle a aussi prévu de laisser les taux d'intérêt près de zéro jusqu'en 2022.

En outre, le risque d'une deuxième vague de Covid-19 aux Etats-Unis a inquiété les investisseurs. La hausse du nombre d'hospitalisations dans plusieurs Etats américains, dont le Texas et la Caroline du Nord, fait craindre une deuxième vague qui ferait encore plus de dégâts et viendrait ralentir la lente reprise économique, alors que l'emploi commence à reprendre des couleurs. "Il est difficile de dire si cela représente une vraie augmentation du nombre de cas ou si c'est dû au fait que plus de tests de dépistage sont réalisés", a relevé Karl Haeling, analyste chez LBBW.