Les cryptomonnaies brillent malgré plusieurs bémols

Les cryptomonnaies, en particulier le bitcoin et l'ether, ont touché un plus haut de deux mois, malgré des incertitudes autour du plan infrastructures des États-Unis. Leurs perspectives restent à l'optimisme.

Rien n'arrête actuellement la progression des cryptomonnaies. Le bitcoin est revenu à son niveau du 18 mai, à 46.267 dollars, après une avancée de plus de 56% depuis le 20 juillet. L'ether a dépassé 3.200 dollars, après un rally de plus de 82% depuis la même date. D'autres devises virtuelles, comme le dogecoin ou l'Internet Computer, ont connu la même tendance haussière.

Les cryptomonnaies ont retrouvé un catalyseur depuis l'upgrade London survenu la semaine dernière sur l'ether. La plateforme de négociation de devises virtuelles américaine Coinbase, qui a publié ses résultats du premier semestre lundi, a indiqué que les volumes sur l'ether ont grimpé trois fois plus que ceux sur le bitcoin entre janvier et juin. Les volumes de transactions sur l'ether ont atteint 1.400 milliards de dollars sur cette période après une progression de 1.461%, selon Coinbase, alors que les volumes de transactions sur le bitcoin ont touché 2.100 milliards de dollars après une avancée de 489%. Mais cela n'a pas empêché l'action de Coinbase de reculer après les résultats de la société, en raison de prévisions plus prudentes pour les transactions au troisième trimestre.

"Un climat d'optimisme semble être revenu sur les marchés des cryptomonnaies." Paolo Ardoino Directeur de la technologie chez Biftinex

"Un climat d'optimisme semble être revenu sur les marchés des cryptomonnaies" a constaté Paolo Ardoino, directeur de la technologie chez Bitfinex. "Le bitcoin mène la charge tandis que l'ether continue d'engranger les gains après la mise à niveau de son réseau" ajoute-t-il. "Il est peu probable que les turbulences que nous avons vues sur le marché des devises virtuelles au cours des dernières semaines s'atténuent" a-t-il toutefois nuancé.

Incertitudes autour du plan infrastructures

Les cryptomonnaies avaient baissé depuis leur plus haut du mois d'avril suite au ton sévère de la Chine contre les devises virtuelles et les doutes du fondateur de Tesla, Elon Musk, sur la consommation d'énergie du bitcoin. Mais depuis, celui-ci est revenu sur ses propos et a remis en grâce la monnaie virtuelle.

Il reste encore une incertitude autour des cryptomonnaies. Le projet de loi sur les infrastructures aux États-Unis est en cours d'examen au Congrès: il contient des dispositions prévoyant une déclaration obligatoire pour les transactions sur les devises virtuelles et une perception de taxes. Le groupe qui a rédigé la législation compte sur ces recettes fiscales estimées à 28 milliards de dollars sur dix ans pour aider à payer une partie des coûts du plan infrastructures.

"Washington réalise maintenant quelle force et combien de personnes différentes aux États-Unis sont passionnées par les cryptomonnaies" a indiqué Kristin Smith, membre de la Blockchain Association. "Plus il y a de clarté sur la loi, plus l'industrie a de certitude, mieux nous serons à long terme" a-t-elle ajouté.

Des perspectives au beau fixe

Malgré cette incertitude, et aussi les manœuvres du président de la Securities Exchange Commission, Gary Gensler, pour imposer une régulation des cryptomonnaies aux États-Unis, les investisseurs continuent d'affluer vers les devises virtuelles.

"Le bitcoin a encore plein d'espace pour monter jusqu'à son record" de 65.000 dollars, atteint en avril, a indiqué Mike McGlone, analyste chez Bloomberg Intelligence. "Si le bitcoin suit la progression de l'ether, il pourrait toucher 100.000 dollars" a-t-il ajouté. Il a noté que chaque halving (réduction des cryptomonnaies en circulation) s'est traduit par un fort rally des devises virtuelles. Et récemment, l'ether est passé par un halving, avec l'upgrade London.