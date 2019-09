Les crytomonnaies n'emballent pas les Belges

Le bitcoin, l'ethereum... et bientôt le libra de Facebook. On entend de plus en plus souvent parler de ces monnaies digitales dites cryptomonnaies, mais qu'en est-il de l'intérêt des Belges concernant celles-ci? L'ING International Survey a mené une enquête internationale auprès des consommateurs dans 15 pays, dont 13 européens. Qu'en ressort-il?