Les décisions chinoises pèsent sur les minières et le luxe

Entre une Fed moins conciliante et une Chine plus sévère envers ses acteurs économiques, les investisseurs ont préféré se réfugier sur les valeurs défensives. Le luxe et les valeurs minières ont fort souffert.

La Chine et la Réserve fédérale américaine ont causé ensemble une vague de panique sur les marchés d'actions sur la semaine. L'empire du Milieu a provoqué en particulier une chute des valeurs minières et celles du luxe, qui ont signé les pires performances hebdomadaires. Les investisseurs ont craint que le gouvernement chinois ne freine la production d'acier, et entraîne une plus faible demande, ce qui a plombé le secteur minier, lanterne rouge du Stoxx 600 (-8,4% en variation hebdomadaire). Quant au secteur du luxe, les propos du président chinois Xi Jinping ont aussi provoqué des tumultes d'angoisse. Celui-ci s'est adressé cette semaine à ses citoyens les plus riches et a indiqué "qu'il est nécessaire de réguler les revenus excessifs", selon un média d'État. Il a aussi affirmé que les plus riches doivent contribuer davantage à la société, sans dévoiler plus de détails. Mais les économistes ont évoqué la possibilité de l'introduction d'une taxe sur la propriété ou sur les héritages.

"Le développement de politiques d'affichage anti-richesse par Pékin pourrait apporter volatilité sur le marché du luxe chinois." Zuzanna Pusz Analyste chez UBS

Chez UBS, l'analyste Zuzanna Pusz a souligné que "le développement de politiques d'affichage anti-richesse par Pékin pourrait apporter volatilité sur le marché du luxe chinois". Des valeurs comme Kering (-17,29%), Burberry (-14,32%) , Moncler (-12,86%)et LVMH (-12,65%) ont souffert de cette volatilité. Elles ont signé les plus mauvaises performances du Stoxx 600 cette semaine. "Compte tenu de l'exposition chinoise relativement élevée du secteur du luxe et de sa valorisation (actuellement négocié avec une prime de 90% par rapport à l'indice MSCI Europe, au-dessus de sa moyenne historique de 50%), nous pensons que les inquiétudes persistantes en Chine pourraient peser sur le compartiment à court terme", a ajouté l'analyste d'UBS.

Un tapering en vue

120 Milliards de dollars La Fed pourrait annoncer bientôt un tapering , c'est-à-dire une diminution progressive des ses rachats d'actifs par mois sur les marchés.

La publication du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Réserve Fédérale américaine a aussi jeté un froid sur les marchés d'actions. Les commentaires des membres de l'institution ont fait penser que celle-ci est sur le point de réduire son soutien monétaire à l'économie du pays. Actuellement, la Fed rachète encore pour 120 milliards de dollars par mois d'actifs sur les marchés, mais elle pourrait annoncer une diminution progressive de ce montant. Les gestionnaires de fonds interrogés par Bank of America Securities ont estimé en majorité que la Fed va annoncer son tapering (fin des rachats d'actifs) d’ici à la fin de l'année. Aucun d'entre eux ne prévoit cependant que la banque centrale soit prête à supporter une chute des marchés d'actions en raison de sa politique monétaire.

Les investisseurs se sont réfugiés cette semaine sur les valeurs défensives, avec un secteur des services aux collectivités en progression de 3,4% au sein du Stoxx 600, qui a perdu lui 1,48%, et un compartiment de la santé en hausse de 2,06% d'un vendredi à l'autre. D'ailleurs, les gestionnaires de fonds sondés par Bank of America ont placé celui-ci parmi leurs valeurs préférées.

Un délestage après des records

"Le variant Delta reste la plus grande préoccupation des investisseurs en ce moment, et avec la question de la diminution de l'efficacité du vaccin, les risques pour les perspectives ont été beaucoup plus prononcés." Henry Hallen Analyste chez Deutsche Bank

Le vent de panique sur les marchés d'actions est survenu en fin de semaine, alors que lundi, les indices américains Dow Jones Industrial Average et S&P500 ont touché un nouveau record historique. La situation s'est ensuite retournée, car la liste d'inquiétudes des investisseurs ne cesse de s'allonger. "Le variant delta reste la plus grande préoccupation des investisseurs en ce moment, et avec la question de la diminution de l'efficacité du vaccin, les risques pour les perspectives ont été beaucoup plus prononcés par rapport à il y a quelques mois à peine", a souligné Henry Allen, analyste de la Deutsche Bank, dans une note. "La nervosité face à un éventuel ralentissement de la Fed avant le discours de Jackson Hole prononcé la semaine prochaine par le président Jerome Powell, ainsi qu'un ralentissement potentiel de la croissance chinoise ont encore inquiété les investisseurs et ont éloigné le récit de la reflation espère que de nombreux avait de retour au premier trimestre", a-t-il ajouté.

Malgré cela, la baisse des marchés d'actions reste encore limitée, surtout aux États-Unis. Car les analystes ont relevé les flux importants de liquidités qui soutiennent les indices. "Il y a tout simplement trop de liquidités dans le système, et on est toujours convaincu que le variant Delta va connaître un pic transitoire qui se résoudra dans les semaines à venir", a indiqué Thomas Hayes, gestionnaire chez Great Hill Capital.

Les incertitudes ont profité au dollar, qui a touché cette semaine un plus haut de 9 mois et demi face aux autres devises. L'indice dollar, qui mesure la devise américaine par rapport à six autres monnaies, a atteint 93,734 pour la première fois depuis début novembre, avant de s'échanger à 93,589. Sur la semaine, il a gagné environ 1,2%, le plus en deux mois. L'euro a lui perdu d'un vendredi à l'autre 0,93% à 1,169 dollar. La force du billet vert a pesé sur les prix des matières premières, ce qui s'est reflété sur le secteur minier.