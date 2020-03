Les dividendes des banques remis en question

Le premier lobby bancaire européen essaie de trouver un terrain d'entente entre les établissements de crédit de la région pour savoir s'il faut suspendre les dividendes afin de conserver le capital alors que le coronavirus cause des dommages à l'économie mondiale. Le directeur général d'UniCredit SpA, Jean Pierre Mustier, qui préside actuellement la Fédération bancaire européenne, a demandé aux membres leur avis sur le sujet, alors que se multiplient les appels auprès des banques les invitant à utiliser leur capital et leur comptabilité pour soutenir l'économie, et non pas récompenser les investisseurs, selon des personnes proches du dossier. Un porte-parole de l'EBF, un groupe qui représente quelque 3.500 banques en Europe, n'a pas souhaité faire de commentaires.